Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin, Güngördü’ye kitap seti taktim etti

Rauf Denktaş Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez, yürütücüsü olduğu “Kıbrıs Türk Tarih Kurumunun Yeniden Kurulması” projesi kapsamında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Rauf Denktaş Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez, yürütücüsü olduğu “Kıbrıs Türk Tarih Kurumunun Yeniden Kurulması” projesi kapsamında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf. R. Denktaş’ın girişimi sonucunda 2 Temmuz 1961 tarihinde kurulan, ancak 1963 yılında başlayan toplumlararası çatışmalardan dolayı kuruluş amacını gerçekleştiremeden kapanan Kıbrıs Türk Tarih Kurumu’nun Yeniden Kurulması projesi hakkında bilgiler veren Balyemez, görüşme sonunda Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin’in gönderdiği kitap setini Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti. Türk Tarih Kurumu Başkanı tarafından gönderilen kitap setinde; Türk Tarih Kurumu tarafından basılan “Sultan II Mahmud Döneminde Kıbrıs (1808-1839)”, “Memlük Kıbrıs İlişkileri, Kıbrıs’ta İlk Türk Hakimiyeti” kitapları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadeleyi anlattığı NUTUK (IV Cilt) yer almıştır.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm tarihi birikimlerinin oluşturan ve önemli bir belleğe sahip olan Türk Tarih Kurumu büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Güngördü, Rauf Denktaş Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin’e teşekkürlerini iletti.