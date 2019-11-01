  • BIST 97.829
  • Altın 278,779
  • Dolar 5,7295
  • Euro 6,3876
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan DAÜ’de konferans verecek

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. Ölüm Yıldönümü Anma Programı kapsamında bir dizi etkinlik icra edecek.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan DAÜ’de konferans verecek

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) tarafından planlanan faaliyetlerin ilki, 4 Kasım 2019 Pazartesi günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda verilecek olan konferans ile gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan tarafından verilecek olan konferansın konusu, “Atatürk, Misak-ı Milli, Türkiye ve Doğu Akdeniz” olacak.

 

Prof. Dr. Refik Turan Kimdir?

Konferansı vermek üzere Kuzey Kıbrıs’a gelecek olan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, 1956 yılında Isparta’da dünyaya geldi. 1967’de ilköğretimi, 1974’te Isparta Lisesi’ni bitirdi. 1978’de A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1980 yılında aynı fakültenin Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nde yüksek lisansını, 1983’te doktora tez çalışmasını tamamladı. Turan, 1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı yıl Bölüm Başkanı oldu. 1989’da Genel Türk Tarihi Bilim Dalı’nda Doçent, 1995’te Profesör oldu. 6 Mart 2015 tarihli resmi kararname ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na getirildi.

 

Birçok Eseri Bulunuyor

Akademik dünyaya önemli katkı sağlayan birçok eseri bulunan Prof. Dr. Turan, Belçika, İsviçre, Makedonya, Bulgaristan, Moldova, Kazakistan ve İran’da Türk Tarihi ve Kültürü ile ilgili konuşma, konferans ve kongre faaliyetlerine katıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Romanya, Yunanistan, Özbekistan ve Makedonya’da bilimsel inceleme, gözlem ve çalışmalarda bulundu. Prof. Dr. Turan, Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti, İnkılâplar, Genel Türk Tarihi, Türk Toplumu ve Kültürü konularında Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Samsun, Sivas, Amasya, Kastamonu, Sinop, Ordu, Trabzon, Çankırı, Yozgat, Balıkesir, Zonguldak, Bolu, Tokat, İzmir, Çanakkale, İzmit, Batman, Antalya, Konya, Diyarbakır, Mersin, Malatya, Mardin, Erzincan ve Afyon illerinde konferanslar verdi. Genel Türk Tarihi ve Milli Mücadele Tarihi konularını içeren çok sayıda radyo ve televizyon programına konuşmacı olarak katıldı. Aynı zamanda yerli ve yabancı çeşitli bilimsel yayın organlarında yayın kurulu üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. Prof. Dr. Turan Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten Cumhuriyet Bayramı bildirisi28 Ekim 2019 Pazartesi 16:53
  • DAÜ İletişim Fakültesi’nden örnek davranış28 Ekim 2019 Pazartesi 14:54
  • Akdeniz Üniversiteler Birliği'nin yıllık toplantısı DAÜ'de yapıldı26 Ekim 2019 Cumartesi 11:00
  • Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin yıllık toplantısı DAÜ’de yapıldı25 Ekim 2019 Cuma 16:46
  • DAÜ Öğretim Görevlisi Boğaç “Müstakbel Aile” FİLMİNİN senaryo danışmanlığını yaptı25 Ekim 2019 Cuma 16:16
  • DAÜ ile Queen’s Üniversitesi ortak sertifika programı yeni mezunlar verdi25 Ekim 2019 Cuma 14:55
  • DAÜ mezunları “EMU Network”te buluşuyor24 Ekim 2019 Perşembe 17:08
  • DAÜ’de İntihar ve Risk Değerlendirme Eğitimi23 Ekim 2019 Çarşamba 16:06
  • DAÜ Temel Eğitim Bölümü uluslararası kongrede temsil edildi23 Ekim 2019 Çarşamba 14:16
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Akademik Yili Mesleğe Hoş Geldiniz Töreni Oğuzhan Koç’un katilimi ile gerçekleşti22 Ekim 2019 Salı 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti