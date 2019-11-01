Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan DAÜ’de konferans verecek

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) tarafından planlanan faaliyetlerin ilki, 4 Kasım 2019 Pazartesi günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda verilecek olan konferans ile gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan tarafından verilecek olan konferansın konusu, “Atatürk, Misak-ı Milli, Türkiye ve Doğu Akdeniz” olacak.

Prof. Dr. Refik Turan Kimdir?

Konferansı vermek üzere Kuzey Kıbrıs’a gelecek olan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, 1956 yılında Isparta’da dünyaya geldi. 1967’de ilköğretimi, 1974’te Isparta Lisesi’ni bitirdi. 1978’de A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1980 yılında aynı fakültenin Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nde yüksek lisansını, 1983’te doktora tez çalışmasını tamamladı. Turan, 1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı yıl Bölüm Başkanı oldu. 1989’da Genel Türk Tarihi Bilim Dalı’nda Doçent, 1995’te Profesör oldu. 6 Mart 2015 tarihli resmi kararname ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na getirildi.

Birçok Eseri Bulunuyor

Akademik dünyaya önemli katkı sağlayan birçok eseri bulunan Prof. Dr. Turan, Belçika, İsviçre, Makedonya, Bulgaristan, Moldova, Kazakistan ve İran’da Türk Tarihi ve Kültürü ile ilgili konuşma, konferans ve kongre faaliyetlerine katıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Romanya, Yunanistan, Özbekistan ve Makedonya’da bilimsel inceleme, gözlem ve çalışmalarda bulundu. Prof. Dr. Turan, Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti, İnkılâplar, Genel Türk Tarihi, Türk Toplumu ve Kültürü konularında Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Samsun, Sivas, Amasya, Kastamonu, Sinop, Ordu, Trabzon, Çankırı, Yozgat, Balıkesir, Zonguldak, Bolu, Tokat, İzmir, Çanakkale, İzmit, Batman, Antalya, Konya, Diyarbakır, Mersin, Malatya, Mardin, Erzincan ve Afyon illerinde konferanslar verdi. Genel Türk Tarihi ve Milli Mücadele Tarihi konularını içeren çok sayıda radyo ve televizyon programına konuşmacı olarak katıldı. Aynı zamanda yerli ve yabancı çeşitli bilimsel yayın organlarında yayın kurulu üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. Prof. Dr. Turan Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.