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Türk Tarih Kurumu’ndan Kapalı Maraş’a özel program!

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Türk Tarih Kurumu’ndan Kapalı Maraş’a özel program! Kurum Kıbrıs gibi konularda Türkiye’nin tezlerini YouTube’dan yayın yapan ‘TTK TV’de aktarıyor.
Türk Tarih Kurumu’ndan Kapalı Maraş’a özel program!

Daha önce 7 bölümlük belgesel diziyi izleyiciyle buluşturan kurum son olarak geçen hafta yayınlanan ‘Kapalı Maraş’la ilgili belgeselde  bölgeye ilişkin bazı iddiaları anlatıyor

SON BELGESEL ‘KAPALI MARAŞ’

Kurumun geçtiğimiz hafta yayınladığı ‘Kapalı Maraş’ isimli belgeselde, Kıbrıs’ta iki kesimin de kullanımına kapalı durumda olan Maraş, ‘Varosha’ bölgesi anlatılıyor. Mağusa ilçesinde yer alan ve 1970’lerde modern mimarisi ile dünyanın en lüks turizm merkezlerinden birisi olan şehir 13 Ağustos 1974 yılında "İkinci Kıbrıs Harekâtı" ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmişti.  Tolga Toga’nın yönettiği, bilim kurulunda Refik Turan, Güray Kırpık, İbrahim Bender gibi profesörlerin yer aldığı belgeselde, Maraş’ın Türk toplumunun bir parçası olduğuna yönelik bazı iddialar anlatılarak, Maraş’ın Türkiye’nin garantörlük desteğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından acilen ‘hayalet Şehir’ görüntüsünden kurtarılması gerektiği vurgulanıyor.

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