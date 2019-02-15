Güner Ümit, 1995'te sunuculuğunu yaptığı Turnike programında, 'Mum söndü yapıyorlar' cümlesini kullanınca büyük tepki çekmiş, TV binası taşlanmış, görevi bırakarak uzun süre meslekten uzak kalmıştı. Güner Ümit, Alevi cemaatinden özür dilese de bir daha eski günlerine dönemedi.

Televizyon dünyasında bazen öyle talihsiz anlar yaşanıyor ki, üzerinden yıllar geçse bile unutulamıyor. İşte televizyon tarihine damga vuran skandallar...