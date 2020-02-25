  • BIST 115.220
  • Altın 322,298
  • Dolar 6,1022
  • Euro 6,6240
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Türk topçu ateşinde 9 Suriye askeri öldü

» »
İdlib'de dokuz Suriye askeri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topçu ateşi sonucunda hayatını kaybetti. Moskova çatışmaların azaltılması için Rusya ile Türkiye arasında yeniden diplomatik görüşmelerin başlayacağını duyurdu.
Türk topçu ateşinde 9 Suriye askeri öldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre askerlerden dördü Neyrab kasabası, beşi ise Serakib yakınlarında hayatını kaybetti. Açıklamada Türkiye destekli silahlı grupların Neyrab'ın kontrolünü tekrar ele geçirdiği belirtildi.

Buna karşılık Suriye hükümet birliklerinin stratejik öneme sahip M4 otoyolunda ilerlemeye devam ettiği ve "geride kalan 24 saat içinde 10 mevki ve köyü kontrolü altına aldıkları" belirtildi.

genelinde çatışmaların Pazartesi günü şiddetlendiği ve bu çatışmalarda 41 Suriye askeri ile 53 cihatçının öldüğü belirtildi.

Gözlemevi'nden yapılan açıklamada Rusya'nın hava saldırılarında da Cebel el Zaviye yakınlarında beş sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Gözlemevi'nin açıklamalarıyla ilgili bir yalanlama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamda 24 Şubat tarihinde Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kansafra ve El Bara kasabalarında hava saldırısı düzenlediği iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS Rusya ve Türkiye'nin İdlib'deki çatışmaları yatıştırmak için diplomatik müzakereler başlatacağını duyurdu. Habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Bizi gerilimi azaltma bölgesini ve teröristlerin orada faal olmamasını güvence altına alan bir anlaşmaya ulaştıracağına inandığımız yeni müzakereler serisi şu anda hazırlanmaktadır" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da Yeni Tip Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi24 Şubat 2020 Pazartesi 11:27
  • Pompeo, Irak'ta Hükümeti Kurmakla Görevlendirilen Allavi İle Görüştü24 Şubat 2020 Pazartesi 11:03
  • Ruhani: "ABD yaptırımları korona gibidir"24 Şubat 2020 Pazartesi 10:30
  • BM: Suriye'de çaresiz siviller ısınmak için giysilerini yakıyor22 Şubat 2020 Cumartesi 12:45
  • Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib'de Ateşkes İstedi22 Şubat 2020 Cumartesi 11:06
  • Suudi Arabistan'dan "Kaşıkçı Cinayetinin Kilit İsmi Kahtani'yi Aklama" Çabası22 Şubat 2020 Cumartesi 10:47
  • Suudi Arabistan, İran'a Gidiş-Dönüşleri Yasakladı22 Şubat 2020 Cumartesi 10:42
  • Guterres’den İdlib çağrısı22 Şubat 2020 Cumartesi 10:35
  • Guterres’den İdlib çağrısı22 Şubat 2020 Cumartesi 09:45
  • Rusya'dan açıklama: Türkiye'den İdlib'e kilometrelerce uzunlukta askeri yığınak konvoyu gönderildi21 Şubat 2020 Cuma 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti