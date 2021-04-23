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Türk turizmine Mısır rekabeti

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Rusya, beş buçuk yıllık aranın ardından Mısır'ın Kızıldeniz kıyılarındaki iki turistik destinasyona uçuşları yeniden başlatıyor. Kremlin koronavirüs gerekçesiyle Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran'a kadar askıya almıştı.
Türk turizmine Mısır rekabeti

Rusya, Sina Yarımadası'nda bir Rus yolcu uçağının düşürülmesi üzerine 2015 yılında Mısır'a askıya aldığı uçuşları yeniden başlatıyor. Kremlin'den yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile Cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el Şeyh ve Hurgada'ya doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Mısır havaalanlarında havacılık güvenliği alanında yüksek standartları sağlamak üzere yürütülen ortak çalışmaların tamamlanmasıyla, Rusya ile Mısır arasında hava bağlantılarının tam formatta yeniden oluşturulması konusunda ilke anlaşmasına varılmıştır" denildi.

Rus medyası: Mayıs'ta başlayabilir

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Sisi'nin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtilerek "Şarm el Şeyh ve Hurgada dahil olmak üzere iki ülkenin havaalanları arasındaki hava trafiğinin tamamen yeniden başlatılmasında uzlaşmaya varıldı" ifadesi kullanıldı. Ancak açıklamada uçuşların ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi. Rus medyasında yer alan haberlerde uçuşların, teknik ayrıntıların açıklığa kavuşturulmasının ardından Mayıs ortasında başlayabileceği belirtiliyor.

Rusya, Şarm el Şeyh'ten havalanan bir Rus yolcu uçağının Ekim 2015'te Sina Yarımadasında bombalı saldırı sonucu düşmesinin ardından Mısır'a hava trafiğini durdurmuştu. IŞİD'in Mısır kolu tarafından üstlenilen saldırıda uçakta bulunan 224 kişinin tümü hayatını kaybetmişti. Rusya 2017'de başkent Kahire'ye uçuşları yeniden başlatmıştı. Mısır uçak saldırısının ardından havaalanlarındaki güvenliği artırmak ve Rus turistleri yeniden cezbedebilmek için milyonlarca dolarlık yatırım yapmıştı.

Güçlü talep bekleniyor

Rus medyasına konuşan havayolu şirketleri Mısır'a charter uçuşlarını hızla organize etmeye hazır olduklarını belirtirken tur operatörleri de Mısır'a seyahatlerde güçlü talep beklediklerini söyledi.

Rusya'dan uçuşların başlamasıyla Mısır'ın turizmde Türkiye'ye karşı avantaj sağlayacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Rusya, Türkiye ile Ukrayna konusunda gerginlik yaşanan bir dönemde koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek Türkiye'ye uçuşları 15 Nisan'dan başlayarak 1 Haziran'a kadar askıya aldığını açıklamıştı. Bu kararın Türkiye'ye yaklaşık 500 bin Rus turistemal olacağı hesaplanıyor. Bu turistlerin Türkiye'ye alternatif olarak Mısır seçeneğini değerlendirebileceği belirtiliyor.

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