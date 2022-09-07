Türk vatandaşları bir ülkeye daha kimlikle gidebilecek

İkili anlaşmaların imzalanmasından sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Sırbistanla kimlikle seyahat kapsamında imzalanan protokolün önemine vurgu yaparak, “Az önce Vuçiç ile hem ikili ardından heyetlerarası formatta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi kapsamlı şekilde, etraflıca ele aldık” dedi.

Erdoğan, vizesiz seyahat edilebilen Sırbistan’la ilişkilerin her geçen gün geliştiğini söyledi.

ALTINCI ÜLKE OLACAK

Erdoğan, “Sırbistan’la mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Nitekim bu yıl itibarıyla Sırbistandan ülkemize 300 bin turist geldi. Bu demektir ki bu kimlikle başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştirecektir” dedi.

Erdoğan, Sırbistan’ın bu anlaşmaya dahil olan 6’ncı ülke olduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova’dan sonra Sırbistan karşılıklı olarak çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6’ncı ülke olacak, bu arada malum dün aynı zamanda Bosna Hersek’le de ilk adımı attık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da bunun ilgili imzalar atılacak ifadelerini kullandı” dedi.