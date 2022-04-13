Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.
Türkiye'de vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.
Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.
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