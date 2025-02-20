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TÜRK VE DUBAİLİ İŞ İNSANI DR. İDRİS DEMİRHAN’DAN DAÜ’YE ZİYARET

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DAÜ, Küresel İş Birliklerini Güçlendiriyor
TÜRK VE DUBAİLİ İŞ İNSANI DR. İDRİS DEMİRHAN’DAN DAÜ’YE ZİYARET

 

TÜRK VE DUBAİ’Lİ İŞ İNSANI DR. İDRİS DEMİRHAN DAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), uluslararası iş birliklerini geliştirme ve küresel arenadaki etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir konuğu ağırladı. GYODER Körfez Ülkeleri Temsilcisi, Türk – Dubai İş Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Gate World – Dubai CEO’su, Türk ve Dubai vatandaşı iş insanı Dr. İdris Demirhan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

 

18 Şubat 2025 Salı günü, saat 13:00’te gerçekleştirilen söz konusu ziyarette DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ve Rektör Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik yer aldı.

 

Türkiye'deki gayrimenkul geliştiricilerini çatısı altında toplayan en önemli kuruluşlardan biri olan GYODER, uluslararası projelerde etkin rol oynayarak sektörde küresel iş birliklerinin gelişmesine öncülük ediyor. Öte yandan, Türk İş Konseyi Dubai, Türkiye ve Dubai arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek, Türk şirketlerinin bölgede daha etkin bir konuma ulaşmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

 

Gerçekleşen ziyarette DAÜ’nün Körfez bölgesinde daha fazla tanınırlık kazanması ve uluslararası alandaki etkinliğini artırmasına yönelik stratejik iş birlikleri ele alındı. Özellikle bölgedeki önemli şirketlerle staj ve eğitim programları oluşturulması, akademik ve sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

 

DAÜ’nün kampüsünü ve altyapısını detaylı şekilde inceleyen Dr. Demirhan, DAÜ’nün modern eğitim olanaklarını, teknik altyapısını ve dünya standartlarındaki kampüs yaşamını büyük bir beğeniyle karşıladı. Öğrencilere sunulan geniş imkanlardan ve DAÜ’nün akademik başarısından etkilendiğini belirten Dr. Demirhan, DAÜ’nün uluslararası açılımlarına destek olmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dr. İdris Demirhan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün uluslararası vizyonu doğrultusunda güçlü iş birliklerine önem verdiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren, güçlü akademik kadrosu ve altyapısıyla fark yaratan bir kurum olduğunu vurgulayarak, Körfez ülkeleriyle kurulacak iş birliklerinin üniversitenin uluslararası alandaki etkinliğini daha da artıracağını ifade etti.

 

Bundan sonraki süreçte Dr. Demirhan, DAÜ’nün Körfez ülkelerindeki bilinirliğini ve etkisini artırmak için gerekli temasları ve çalışmaları başlatacağını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek devlet üniversitesi ve medarı iftiharı olan DAÜ’nün, bölgesel ve uluslararası stratejik iş birlikleri geliştirmesi konusunda güçlü bir kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı.

Dr. Demirhan, KKTC’deki ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelerek, DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs'taki tek devlet üniversitesi olarak uluslararası alandaki rolü ve bölgedeki stratejik iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.

 

Söz konusu ziyaretin ilerleyen süreçte daha somut projeler ve iş birlikleri ile güçlendirilmesi hedefleniyor. DAÜ, eğitim ve iş dünyası arasındaki köprüleri daha da sağlamlaştırarak, gelecekteki projeleriyle akademik ve sektörel iş birliklerini artırmaya devam edecek. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Dr. Demirhan’a Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulunuldu.

 

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