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Türk ve Rum Eğitim Sendikaları görüştü

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Kıbrıslı Türk ve Rum eğitim sendikaları, Lefkoşa ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde yüz yüze toplantı gerçekleştirdi.
Türk ve Rum Eğitim Sendikaları görüştü

Kıbrıslı Türk ve Rum eğitim sendikaları, Lefkoşa ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde yüz yüze toplantı gerçekleştirdi.

DAÜ-SEN’den verilen bilgiye göre, Covid-19 pandemisi başladığından beri ilk kez yapılan toplantı, Eğitim Enternasyonali’nin Avrupa örgütü Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi-ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Yeşim Dede’nin çağrısıyla gerçekleşti.

Sendikacılar toplantıda, pandemi döneminde yaşanan eğitim ve toplumsal sorunlarla ilgili bilgi alışverişi yaptı, eğitimdeki kayıpları, öğrenci ve öğretmenlerin psikolojik sorunlarını, aşıyla ilgili gelişmeleri irdeledi. Toplantıda ayrıca 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’ne yönelik olarak ortak bir çevre projesi yapılması görüşüldü.

Sendikalar, pandemi sürecinde yaşanan tüm sosyal, ekonomik ve akademik konuları ETUCE ile paylaşarak, ortak mücadele politikalarının oluşturulmasına katkıda bulundu.

Toplantıda görüşülen konular bir rapor halinde ETUCE’ye sunulacak.

Sendikaların, Temmuz ayında yeniden yüz yüze görüşeceği belirtildi. 

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