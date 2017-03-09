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Türk ve Rum gazetecilerden önemli adım

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Türk ve Rum gazetecilerden önemli adım
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kıbrıs Gazeteciler Birliği yöneticileri, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin Viyana’da düzenlediği toplantıda ‘işbirliğini geliştirme’ yönünde önemi adımlar attı.

Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteci örgütlerinden temsilciler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin Viyana’da düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatović’in davetiyle gerçekleşen toplantıya Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde (KTGB) Başkan Sami Özuslu ile Genel Sekreter Gizem Özgeç, Kıbrıs Gazeteciler Birliği (CJU) Başkanı Giorgios Frangos, Genel Sekreter Christos Christofides ile Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Riris ve serbest gazeteci Esra Aygın katıldı.

Toplantıda AGİT yetkilileri Basın ÖZgürlüğü Temsilciliği’nin faaliyet alanı ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler Verdi. Daha sonra Kıbrıs’ta basın özgürlüğü ve medyanın sorunlarıyla ilgili görüşler ortaya kondu, işbirliği alanları üzerinde duruldu.

AGİT’İN AÇIKLAMASI

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği Kıbrıslı Türk ve Rum Gazeteciler Birlikleri’nin katılımıyla Viyana’da düzenlenen toplantı sonrasında bir açıklama yayımladı. AGİT’in resmi web sitesinden (http://www.osce.org/fom/303456) yapılan açıklamada şöyle denildi:

Demokratik süreçleri ilerletmede gazeteciler arasındaki işbirliğinin kritik rolünü vurgulayan AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatović, Viyana’da Kıbrıslı gazeteciler arasındaki yuvarlak masa toplantısının ilk ayağının açılışını gerçekleştirdi.

Mijatović “Şubat ayında Kıbrıs’ta gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan sonra, iki topluluğu temsil eden gazetecileri ofisimde ağırlamaktan mutluluk duydum” dedi. Mijatović “Bugünkü toplantı gazetecilerin ve blog yazarlarının adada karşılaştıkları zorlukları tespit etmemize yardımcı olurken, AGİT’in gazeteciliği güçlendirme konusunda nasıl yardım edebileceğini tartışmak için de bir platform sağladı“ dedi.

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin ev sahipliğinde 7 Mart’ta Viyana’da gerçekleştirilen toplantıya Kıbrıs`tan Rum ve Türk gazeteciler katıldı. Bu toplantı, Basın Özgürlüğü Temsilcisi’nin yakın zamanda Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin devamı olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılar, üzerinde ortak anlaşmaya varılan; doğru, adil, bağımsız ve sorumluluğa dayalı etik ilkelerin nasıl basın özgürlüğünü güçlendirirken, kamunun çoğulcu bilgiye ulaşımını geliştirebileceği, öz-denetimin bir yandan editoryal özgürlüğü korurken diğer yandan basın kalitesini nasıl yükselteceği ve gazetecilerin medya organlarındaki kalite standartlarını artırarak basının güven ve itibar kazanmasına nasıl yardım edebileceği üzerine tartıştılar.

Basın Özgürlüğü Temsilcisi “Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sonra, Kıbrıs’ta bu önemli zamanda kamuyu bilgilendirmede kaliteli gazeteciliğin rolü üzerine gerçekleştireceğimiz tartışmalarda bütün tarafların katılımını hedefleyen başka toplantıların da olacağına inanıyorum. Ofisimiz, bu önemli toplantılara platform sağlamaya ve Kıbrıs’a ifade ve basın özgürlüğünü güçlendirmede destek olmaya hazırdır” dedi.

KTGB LOGOLU TABAK

AGİT’in Viyana’daki ofisinde yer alan toplantı sonrası KTGB Başkanı Sami Özuslu, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatović’e KTGB logolu tabak takdim etti.

KTGB Başkanı Özuslu, AGİT’in davetiyle düzenlenen toplantının Kıbrıs’ta basın özgürlüğü, kaliteli gazetecilik ve basında yaşanan sorunların çözümü konularında ufuk açıcı olduğunu belirtti. Özuslu, Kıbrıs Gazeteciler Birliği ile son derece uyumlu ve kararlı biçimde çalıştıklarını, AGİT’in desteğinin de önemli bir katalizör olduğunu vurguladı. 

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