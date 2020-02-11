Türk ve Rum iki arkadaştan Kıbrıs’ta zeytin barışı

İngiltere’de üniversite sırasında arkadaş olan Türk ve Rum iki genç, bölünmüş Kıbrıs adasının iki tarafında yetişen zeytinlerden tek marka oluşturup ‘zeytin barışı’ yaptı.

Hasan Siber ile arkadaşı Aleksandros Filipidis oluşturdukları Coliveoil markasıyla, adanın iki tarafından elde edilmiş zeytinyağını Avrupa’ya ihraç ediyor.

KIBRIS’ta Rum ve Türk tarafında siyaset, doğalgaz başta olmak üzere bir dizi krizle boğuşurken, İngiltere’de üniversite eğitimi sırasında arkadaş olan Türk ve Rum iki genç, bölünmüş adanın iki tarafında yetişen zeytinlerden tek marka oluşturup, ‘zeytin barışı’ gerçekleştirdi.

Kıbrıslı Türk Hasan Siber ve Rum Aleksandros Filipidis, İngiltere’de üniversitede tanıştı ve arkadaş oldu. Her ikisinin de ailesi, adanın iki tarafında zeytin üreticiliği yapıyordu. İki genç üç yıl önce, ortak bir şirket kurmaya ve “Coliveoil” markası altında zeytinyağı ticareti yapmaya karar verdi, ancak karşılarına Kıbrıs’ta iki ayrı devlet bulunması nedeniyle birçok bürokratik engel çıktı.

İKİ TOPLUMLU PLATFORM

Hasan ve Aleksandros, İngiltere ve AB tarafından desteklenen, Türk ve Rum iş dünyasının ortak ticaret yapmasını sağlayan iki toplumlu CyprusInno adlı platforma üye oldu. Kıbrıs Türk ve Rum ticaret odalarının da desteklediği platform, Kıbrıslı Türklerin Rum yönetimi üzerinden AB ile ticaretini sağlayan AB’nin Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilgili danışmanlık desteği veriyordu. Hasan ve Aleksandros, Türk ve Rumların ortak iş yaptığı onlarca örnekten biri, farkları ise başarıya ulaşmış yeni girişimciler yani “start up” olmaları.

AB’YE İHRAÇ EDİYORLAR

Hasan Siber KKTC’de Coliveoil (Cyprus oliveoil’in kısaltımışı) adında, Aleksandros Filipidis de Rum tarafında aynı isimde bir şirket kurdu. Hasan’ın İstanbul’da yaşayan doktor babası Mustafa Siber, oğlunun işletmesine sermaye desteği verdi. Hasan KKTC’nin Meriç köyünde ailesine ait zeytin bahçelerinde hasat yaparken, Aleksandros da adanın Rum tarafında kendi zeytinlerini topladı. Bürokrasi gereği, Aleksandros, KKTC’deki Hasan’ın şirketinden zeytinleri satın aldı, Rum tarafına geçirdi. Çıkartılan zeytinyağını da “Coliveoil” markası altında şişeleyerek AB’ye ihraç etmeye başladı. Hasan ve Aleksandros, elde ettikleri gelirin yüzde 10’unu, kendilerine yardımcı olan, Lefkoşa ara bölgede üslenen iki toplumlu iş gelişmeme platformu CyprusInno’ya bağışta bulunuyor. Ürünlerine ise, ‘barış zeytinleri’ adı veriyor.