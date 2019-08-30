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Türk ve Rum sendikalardan 1 Eylül Dünya Barış Günü ortak açıklaması

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Dünya Sendikalar Federasyonu’na (DSF) üye Türk ve Rum sendikalar, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile birlikte ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle ortak açıklama yaptılar.
Türk ve Rum sendikalardan 1 Eylül Dünya Barış Günü ortak açıklaması

Ortak açıklamayı Türkçe olarak DEV-İŞ’ten Koral Aşam,  Rumca olarak da PEO’dan Pambis Kyritsis okudu.

Açıklamaya, PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in ortak açıklamasına CTP, AKEL, TDP,BKP,YKP,TKP, EDON, POGO, Kıbrıs Barış Konsey, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ile Sendikal Platform destek verdi.

Ortak açıklamada, 1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül’ü; Nazi vahşetinin katlettiği milyonlarca kurbanın anısına DSF’nin “Küresel Barış için Eylem Günü” ilan ettiği belirtilerek, Nazi saldırılarında hayatlarını kaybedenler anıldı.

Ortak açıklamada, 1 Eylül’ün emperyalist müdahalelerin olmayacağı, barışçıl bir dünya için emekçilerin mücadele günü olduğu vurgulandı.
 
Açıklamada, emekçilerin  çalışma yaşamındaki güvencesizlikler, yoksullaşma, haklarına saldırılar ve sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesiyle karşı karşıya oldukları vurgulandı.

Barışın, evrsensel ve  tamamen insani bir nimet olduğu vurgulanarak,  Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için Kıbrıslıların ortak mücadelesinin bütün dünya halklarının  küresel barış mücadelesinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Kıbrıs sorununun Crans Montana’da görüşmelerin kesintiye  uğramasının ardından  kısır bir durgunluk içerisinde olduğu ifade edilerek,  bu durumun adanın taksimi  açısından tehlikelere yol açtığı öne sürüldü.
 
İki liderin  kısa bir süre önce  gerçekleştirdikleri buluşmanın  görüşmelerin yeniden başlaması, çözümün sağlanması  ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi  çabasında bir adım teşkil ettiği kaydedildi.

Ortak açıklamada, “Bugün bir kez daha iki lidere gerekenleri yapıp, bugüne  kadar varılan görüş birliklerini koruyarak, görüşmelere kesintiye  uğradığı yerden BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in çerçevesi temelinde istek ve kararlılıkla devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Ortak açıklamada,  Kıbrıslıların tümünün çıkarlarına hizmet edecek, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümüne  bağlılık vurgulandı.

Öte yandan Koral Aşam ve Pambis Kyritsis, 3 Eylül Salı günü saat 18.00’de Bayraktar Türk Maarif Koleji yanındaki halı sahada, “İnsanlık için Barış, Kıbrıs için Barış” sloganıyla   iki toplumlu sembolik futbol karşılaşması yapılacağını duyurarak, katılım çağrısı yaptılar.

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