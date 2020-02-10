  • BIST 120.920
  • Altın 302,677
  • Dolar 5,9849
  • Euro 6,5518
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Türk Ve Rus Heyetleri İdlib İçin Yeniden Bir Araya Geliyor

»
Türk Ve Rus Heyetleri İdlib İçin Yeniden Bir Araya Geliyor
Türk Ve Rus Heyetleri İdlib İçin Yeniden Bir Araya Geliyor

 Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, heyetler bugün öğle saatlerinde Ankara'da yeniden toplanacak.
Görüşmede, geçen hafta sonunda olduğu gibi Türk tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı,

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyetin yer alması öngörülüyor.

Rusya tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin görüşmeye katılması bekleniyor.

Cumartesi günü iki tur halinde yapılan 3 saatlik görüşmelerden sonra sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu bildirilmişti. Heyetler, görüşmelere devam edilmesini kararlaştırmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canan Kaftancıoğlu: CHP'nin sola bakan yüzü09 Şubat 2020 Pazar 18:32
  • Küçükkuyu belde belediyesi hurdaya çıkan otobüsleri hayvan barınağına dönüştürdü09 Şubat 2020 Pazar 18:32
  • Selçuk: Herkes üniversiteli olmak zorunda değil, 'Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa’ durumu var yani09 Şubat 2020 Pazar 18:12
  • Eski AKP’li Selçuk Özdağ: AK Parti’nin oy oranı yüzde 30’lara düştü, 2021'de seçim var09 Şubat 2020 Pazar 15:22
  • Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı (VİDEO)08 Şubat 2020 Cumartesi 23:43
  • AKP, Başbuğ hakkında kamu davası açılmasını talep ediyor! Suç duyurusunda bulundular!08 Şubat 2020 Cumartesi 16:17
  • Bahçeli Cumhurbaşkanı Akıncı'yı istifa etmeye çağırdı08 Şubat 2020 Cumartesi 15:13
  • Çin'den Sağlık Bakanlığı'nın hayvan ithalatını durdurma kararına: Şaşırdık, şiddetle karşı çıkıyoruz08 Şubat 2020 Cumartesi 12:58
  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde askeri araç devrildi08 Şubat 2020 Cumartesi 11:26
  • 'Çocuklarım aç' diyerek kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti08 Şubat 2020 Cumartesi 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti