  • BIST 120.998
  • Altın 307,445
  • Dolar 6,0441
  • Euro 6,5529
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Türk ve Rus heyetlerinden Moskova'da İdlib görüşmesi

» »
Türk ve Rus heyetlerinden Moskova'da İdlib görüşmesi
Türk ve Rus heyetlerinden Moskova'da İdlib görüşmesi

Türk ve Rus heyetleri, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında basına kapalı yapılan görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor. Türk ve Rus heyetlerinde diplomatların yanı sıra askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri de bulunuyor.

Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmeler, İdlib'de Suriye ordusunun Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktalarına saldırması ve Soçi mutabakatlarını ihlal etmesi nedeniyle geçen haftalarda başlamıştı.

Lavrov: Rus ve Türk askeri yetkililer İdlib konusunda devamlı iletişim halindeler

İlk olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet Ankara’da görüşmeler yapmıştı.

 

Bu görüşmelerde, Türk heyeti Soçi Mutabakatı’nın açıkça ihlal edildiğini belirterek, Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı vermişti. Ancak görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaparak, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları ele almıştı. 

Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, İdlib’deki çözümün, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesi olduğunu söylemiş, aksi takdirde şubat ayı bitmeden Türkiye’nin bu işi yapacağını belirtmişti.

Hafta sonu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya’nın yaptığı bütün anlaşmaların uygulanmasına yol bulmak amacıyla görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistin Başbakanı: "sözde barış planı, trump-netanyahu arasındaki anlaşmadan başka bir şey değil"17 Şubat 2020 Pazartesi 10:41
  • Hamas: “İsrail'in egemenlik haritalarını hazırlaması, Filistin ulusunun bileşenlerine meydan okumaktır”17 Şubat 2020 Pazartesi 10:37
  • Suriye medyası: Suriye ordusu Halep'in kontrolünü tamamen ele geçirdi17 Şubat 2020 Pazartesi 10:11
  • Suriye ordusu Halep'in batısında ilerledi17 Şubat 2020 Pazartesi 10:04
  • Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de kalıcı ateşkes gerektiğini söyledik16 Şubat 2020 Pazar 20:09
  • Erdoğan: Rejim daha önceki anlaşmalardaki sınırlara çekilmezse şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız15 Şubat 2020 Cumartesi 20:17
  • Türk ordusu İdlib'te böyle vurdu!15 Şubat 2020 Cumartesi 18:36
  • BM: İdlib’de son 3 ayda çatışmalar yüzünden 830 bin kişi yerinden edildi15 Şubat 2020 Cumartesi 09:45
  • BM: İdlib'den kaçanların sayısı 800 bini geçti14 Şubat 2020 Cuma 15:15
  • ABD: Umman Denizi'nde Ağır Silah Dolu İran Teknesine El Koyduğunu Açıkladı14 Şubat 2020 Cuma 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti