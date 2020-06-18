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Türk yetkili: Irak’taki üslerimizi artıracağız

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Konuya ilişkin Reuters'e konuşan yetkili, "Plan, temizlenen bölgelerin tekrar aynı amaçla kullanılmasını engellemek için geçici üs alanları oluşturmak. Zaten şu an 10'dan fazla geçici üs var. Yenileri oluşturulacak" diye konuştu.
Türk yetkili: Irak’taki üslerimizi artıracağız

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu’nun durdurulması ve güçlerini ülkeden çekmesi için Bağdat tarafından bir hafta içinde 2. nota verilirken, üst düzey Türk yetkili, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Irak’ta geçici üs sayısını arttırmayı planladıklarını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Türk yetkili, PKK'nın güçlerini, rotalarını ve lojistik kabiliyetini yok etmek amacıyla başlatılan operasyonların Iraklı yetkililerle yapılan görüşmelerden sonra başladığını açıkladı.

Konuya ilişkin Reuters'e konuşan yetkili, "Plan, temizlenen bölgelerin tekrar aynı amaçla kullanılmasını engellemek için geçici üs alanları oluşturmak. Zaten şu an 10'dan fazla geçici üs var. Yenileri oluşturulacak" diye konuştu.

Operasyonların devam edeceğini belirten yetkili, " Operasyonun süresi gibi bir şey yok. Operasyonlar hedeflerine ulaşmak için gerektiği kadar devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan bu, Türkiye'ye bir hafta içinde verilen ikinci nota oldu. Fatih Yıldız önceki gün de bakanlığa çağrılmış ve kendisine operasyonları kınayan resmi bir mektup teslim edilmişti.

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