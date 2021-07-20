Türk Yıldızları Tören Alanı Semalarından Geçti

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.
Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından halk dansları gösterisiyle devam etti ve resmi geçitle sona erdi.
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi "Türk Yıldızları da tören sırasında tören alanı semalarından geçerek gösteri yaptı.
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