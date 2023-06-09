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Türk Yoğun Bakım Derneği Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini Ziyaret Etti

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Türk Yoğun Bakım Derneği Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini Ziyaret Etti
Türk Yoğun Bakım Derneği Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini Ziyaret Etti

Türk Yoğun Bakım Derneği başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, 2 Haziran 2023 Cuma günü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Prof. Dr. Demirkıran ziyaretinde anestezi ve reanimasyon kliniği şefi ve uzmanları ile bir sohbet toplantısı yaptı.

Akabinde bilimsel sunum yapan Prof. Demirkıran’a sunum sonunda Kıbrıs Türk Tabipleri Odası başkanı Dr. Ömer Taşargöl tarafından yönetim kurulu adına Kıbrıs’a özgü Lefkara işi takdim edildi.

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