  • BIST 98.585
  • Altın 258,879
  • Dolar 5,7100
  • Euro 6,4202
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Türk YouTuber, Bir TV Kanalından 1.4 Milyon TL Tazminat Alacak

»
YouTube’da bulunan ‘Deli Mi Ne?’ isimli kanalın sahibi, izinsiz kullanılan videoları için dava açtığı bir televizyon kanalından 1.4 milyon TL tazminat almaya hak kazandı.
Türk YouTuber, Bir TV Kanalından 1.4 Milyon TL Tazminat Alacak

YouTube’un popüler kanalları arasında yer alan ‘Deli Mi Ne?’ adlı kanalın sahibi olan Ali Abdüsselam Yılmaz, bir TV kanalına açtığı tazminat davası sonucunda 1.4 milyon TL tazminat aldı. 

15 ay süren davanın sonucunu kanal sahibi, bir video ile paylaştı. TV kanalı sadece yayıncının içeriklerini kullanmakla kalmamış, hakaret içerikli yorumlarda da bulunmuştu. Bu konuşmalar da davaya dahil edildi. Hem telif, hem maddi hem de manevi tazminat davaları birleştirildi. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 72. maddesine göre kişiler, uğradıkları hem maddi hem de manevi zarar için tazminat isteme hakkına sahip. Ayrıca her iki açıdan da zarara uğrayan kişiler, haklarını ihlal eden kişi/kurumların bu ihlalden elde ettiği bütün kazancın kendisine verilmesini talep edebiliyor.

Söz konusu YouTuber, SHOW TV ile mahkemelik olmuştu.  Davanın sonucunun açıklandığı videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DeepNude Uygulamasını Merak Edenleri Bekleyen Tehlike04 Temmuz 2019 Perşembe 22:00
  • Almanya 5G teknolojisini kullanmaya başladı04 Temmuz 2019 Perşembe 18:38
  • “Bu tweet kullanım dışıdır” ne anlama geliyor?04 Temmuz 2019 Perşembe 17:55
  • Instagram’dan erişim sorunu hakkında Twitter'dan açıklama!03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:52
  • Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili T.C. Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:06
  • Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü! 03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:57
  • Deepfake, Pornografik İçeriklerden Dolayı ABD'nin Bir Eyaletinde Yasaklandı02 Temmuz 2019 Salı 23:00
  • Twitter’dan kuralları ihlal eden siyasilerin tweet'lerine uyarı etiketi28 Haziran 2019 Cuma 14:03
  • Dünya devi Apple'da üst düzey ayrılık! Şirket hisseleri bir anda çakıldı28 Haziran 2019 Cuma 13:19
  • Kadın Fotoğraflarını Tek Tıkla Çıplak Hale Getiren Tehlikeli Uygulama27 Haziran 2019 Perşembe 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti