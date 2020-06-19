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Türk Yunan Forumu: Kıbrıs’ta Sonuç Odaklı Müzakereler Yeniden Başlamalı

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Türk Yunan Forumu: Kıbrıs’ta Sonuç Odaklı Müzakereler Yeniden Başlamalı
Türk Yunan Forumu: Kıbrıs’ta Sonuç Odaklı Müzakereler Yeniden Başlamalı

Türk Yunan Forumu-Kıbrıs Bölümü, “Büyük resmi gözden kaçırmamalıyız. Sonuç odaklı müzakerelerin yeniden başlaması gerek. Nihai amaç BM Güvenlik Konseyi kararlarında önerildiği ve BM Genel Sekreteri'nin son raporunda özetlediği şekilde,  iki kesimli, iki toplumlu, toplumların siyasi eşitliğine dayalı, kapsamlı, adil ve uygulanabilir bir  federal çözüme ulaşmak olmalıdır” açıklamasında bulundu.
Türk Yunan Forum’un Kıbrıs Türk Bölümü Koordinatörü Erol Kaymak ile Türk Yunan Forum'un Kıbrıs Rum Bölümü Koordinatörü Charis Psaltis ortak bir açıklama yaparak pandemiyle ilgili süreçte yaşananları ve sınır kapılarındaki uygulamaları değerlendirdi.
“GEÇİŞ KAPILARININ AŞAMALI OLARAK YENİDEN AÇILMASIYLA İLGİLİ ANLAŞMA OLUMLUDUR”
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 “Türk Yunan Forumu'nun Kıbrıs Bölümü, liderlerin 21 Mayıs 2020 tarihinde geçişlerdeki kısıtlama önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin yapmış oldukları anlaşmayı memnuniyetle karşılar. Söz konusu anlaşma,  işbirliğine devam ediliyor olması açısından önem taşımaktadır.
Pandemi nedeniyle geçişlerde uygulanması gerekli görülen kısıtlamaların, bir emsal oluşturmasını önlemek  ve  her iki tarafta bulunan, kısıtlamaların kalıcı olmasını isteyen, ayrılık yanlılarına  fırsat vermemesi için, 'geçici ve  ihtiyati' nitelikli olduğu vurgulanmalı ve  iki tarafın işbirliğiyle uygulanmalıdır. Bu bağlamda, geçiş kapılarının aşamalı olarak yeniden açılması hakkındaki anlaşma olumludur.
TARAFLARA, ‘ANLAŞMAYI UYGULAYIN ÇAĞRISI YAPILDI” 
 “8 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçiş noktalarından kimlerin geçebileceği konusunda liderlerin vardığı bu anlaşmanın iki toplumlu sağlık teknik komitesi aracılığıyla gerçekleştirilmiş  olması önemlidir” denilen açıklamada şunlar da belirtildi: 
“Söz konusu anlaşma, epidemiyolojik verilerin karşılıklı olarak değişimi ve dolayısıyla kontrol noktalarında daha etkin önlemler alınması için imkan yaratacaktır.
8 Haziran tarihi geçmiş olduğundan ve ne yazık ki anlaşıldığı halde henüz işbirliği  hayata geçmediğinden bu anlaşmanın derhal uygulanması için taraflara çağrıda bulunuruz. 
Dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği bu dönemde yeniden açılmakta olan ekonomilerde ortaya çıkan sorunların, ortak çabalarla daha etkin ele alınabileceğini vurgulamak isteriz. Kısıtlamaların kaldırılması, iki toplumun üyeleri arasında olumsuz sonuçlarla aniden kesintiye uğramış, kişiler arası temaslar yoluyla kalıcı barış ve refah elde etme çabaları için de gereklidir. İşbirliği ayrıca, güven oluşturmak için bir araç olan teknik komitelere olan güveni de artıracaktır. Tarafların, pandemi ve ötesinde açıkça işbirliği yapmak için araçlar bulmaları esastır.

Bu süreçte büyük resmin gözden kaçırılmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şunlar da kaydedildi:
“Bu, 25 Kasım 2019'da Berlin'de gerçekleşen  gayrı resmi toplantının ardından yapılan açıklamada belirtildiği gibi sonuç odaklı müzakerelerin yeniden başlaması gerekliliğidir. 
Nihai amaç BM Güvenlik Konseyi kararlarında önerildiği ve BM Genel Sekreteri'nin son raporunda özetlediği şekilde,  iki kesimli, iki toplumlu, toplumlarin siyasi eşitliğine dayalı, kapsamlı, adil ve uygulanabilir bir  federal çözüme ulaşmak olmalıdır.
Sonuç olarak,  Kıbrıs Türk tarafındaki seçimlerin ardından, önkoşullar olmaksızın, müzakerelerin en erken zamanda başlamasını kolaylaştıracağını umduğumuz ve ileriye yönelik bir örnek teşkil edebilecek önemli bir güven yaratıcı önlem olarak nitelendirdiğimiz yangınları söndürme konusunda son zamanlarda ortaya konan  taraflar arası işbirliğini selamlamak isteriz.”

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