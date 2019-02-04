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Türk Yunan işbirliğini görüşecekler

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Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret ediyor
Türk Yunan işbirliğini görüşecekler

Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Ziyaret ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Sayın Aleksis Çipras, 5-6 Şubat 2019 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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