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Türkan Aziz, bugün toprağa verilecek

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Geçtiğimiz akşam hayatını haybeden İlk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz, bugün toprağa verilecek
Türkan Aziz, bugün toprağa verilecek

Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hemşire olarak hizmet veren Türkan Aziz’in vefatı, sağlık camiasında ve toplumda üzüntü yarattı.Aziz’in cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’de kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İlk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz’in vefatı dolayısıyla dün taziye mesajı yayımladı.Akıncı, Sağlık alanında özverili çalışmaları ve zor koşullarda toplumsal mücadeleye yaptığı katkıları ile her zaman saygı ile anılacak olan Türkan Aziz’e Tanrı’dan rahmet, tüm topluma da başsağlığı diledi

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