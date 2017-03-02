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Türkan Navruz’un sergisi DAÜ’de açıldı

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Türkan Navruz’un sergisi DAÜ’de açıldı
Vitray Sanatçısı, Şair ve Yazar Türkan Navruz’un “Bir Nefesten... Bin Nefese...” isimli vitray sergisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) sanatseverler ile buluştu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve öğretim görevlilerinin katılımı ile Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Osam, sanatın toplum açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak, DAÜ’nün sanata ve sanatçıya her zaman destek olmaya çalıştığını aktardı.

Prof. Dr. Osam’ın ardından konuşan Türkan Navruz ise, eserlerini DAÜ’de sergilemekten duyduğu memnuniyeti aktararak, eserlerinin öğrenciler ile buluşmasından son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Navruz, sergi sırasında Prof. Dr. Osam’a eserler hakkında bilgiler de verdi.

Söz konusu vitray sergisi 8 Mart tarihine kadar, DAÜ Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

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