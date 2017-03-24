Türkan Şoray: “Belki bundan sonra sinema yapmam"

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, sinema sektöründeki tekelleşmeye ve haksızlıklıklara sitem etti. Sultan, bundan sonraki süreçte sinemayla ilgilenmeyeceğini söyledi.

Sinema anılarını derlediği kitabının tanıtım gecesinde konuşan Türkan Şoray, sinema sektöründe yaşanan haksızlıklara değindi.

Oyunculukla ilgili anılarını ‘Sinemam ve Ben’ isimli kitabında derleyen Türkan Şoray, kitabının tanıtım gecesinde konuştu.

“TEKELLEŞME VAR”

Etkinlikte yöneltilen soruları yanıtlayan sanatçı, sinemada yaşanan sıkıntılara değinerek, yönetmenliğini üstlendiği ‘Uzaklarda Arama’ isimli filmde yaşadıklarına ilişkin, “Çok büyük haksızlıklar yaşanıyor sinema sektöründe. Bir tekelleşme var. Maalesef biz de bunun kurbanı olduk. Kızım daha enerjik, genç. O, bu işe devam edecek ama ben biraz kırgınım. Yani sinemayı tamamen bıraktım da diyebilirim. Aslında kalbime göre katiyen sinemasız yaşamam mümkün değil ama o duygular içindeyim şu an” diye konuştu. Şoray, “Belki bundan sonra sinema yapmam” ifadesini kullandı.

“SİNEMA BANA ÇOK ŞEY VERDİ”

Kitabında tamamen kendi tecrübelerini paylaştığının altını çizen sanatçı, “Kitabı alanlar, 50 yıllık Türk sinemasını tanıyacak. ‘Neler yaşanmış’ diyecek. Bu benim için bir görevdi. Sinema bana çok şey verdi. Ben Türkan Şoray olarak bir yere geldiysem, bunun sebebi sinema. Onun için kendimi sinemaya borçlu hissediyorum. Bir buçuk sene sürdü bunu yazmak. Türk sineması adına çok yol gösterici ve önemli bilgiler var. Bu hayattan ayrıldıktan sonra da ‘Türkan Şoray kimmiş’ diye bunu okuyacaklar” ifadelerini kullandı.

“BU KİTAPTA YAŞANMIŞLIKLAR VAR”

Kitapta yer alan belge ve bilgilerin gerçek olduğunu aktaran Şoray, “Ben yıllarca arşiv biriktirmişim. Mesela yıllar önce yaptığım bir filmin anlaşması, iş davetiyesi, bütün gazete kupürleri. Her şey gerçektir bu kitapta. Hayal mahsulü bir şey yok. Hep yaşanmışlıklar var. Yani bu benim. Kendimi çok eleştirdiğim bölümler, başarısızlıklarım, zaaflarım ve korkularım da var” dedi.