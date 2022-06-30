Türkan Şoray’dan Cüneyt Arkın’a veda

Cüneyt Arkın’ı son yolculuğuna uğurlayan binlerce kişinin içinde Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray da vardı.

Türkan Şoray çok sayıda filmde beraber rol aldığı Cüneyt Arkın’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Teşvikiye Camii’nde Cüneyt Arkın’ın tabutuna kapanan Şoray, gözyaşlarına boğuldu.

“HESAP KİTAPTAN UZAKTI”

Tarihçi İlber Ortaylı, “Fikirleri önemli. Bu memlekette sağ ile solun beğendiği bir sanatçı. Büyük sanatçılar öyle olur zaten. Siyasetçi değildi ancak yeterince siyasiydi. Şuursuz bir aktör değildi. O kuşakta öyleleri var. Çok az görüştük ama bana iltifat ederdi. Mütevazı biriydi. İnanılmayacak kadar hesap kitaptan uzaktı. Çocuk gibiydi çünkü büyük bir adamdı” diye konuştu.

“ELİNİ ÖPEBİLME ŞANSINA ERİŞTİM”

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, “Ben en son kendisine programdan bir selam göndermiştim. Yıllar önce bir organizasyonda yan yana gelme şansımız oldu. Elini öpebilme şansına eriştim. Çocukluk kahramanımı karşımda görüp elini öpmemek mümkün değildi. Birbirimize karşı güzel bir muhabbetimiz vardı” dedi.

Törene katılan Burak Özçivit ise, “Hepimiz için çok önemli biriydi. Son görevimizi yapmaya geldik. Benim için onun yeri çok ayrı. En son ‘Kuruluş Osman’ da birlikte rol aldık. En zor süreçte bizim yanımızdaydı. Pandemi sürecinde o yaşta, o enerjisiyle kalktı geldi. Ekibi motive etti. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

Kerem Alışık, “Çok önemli büyük bir sanatçıydı. Hakikaten filmimiz koptu diyebilirim. Sokaklarda adı koşturduğumuz çocukluğumuz, içimizden bir parça koptu. Sıcak ekmek kokuları bıraktı gitti. Başımız sağ olsun milletçe. Mekanı cennet olsun” dedi.

“ÜÇ NESİL ONU TANIR”

Arkın’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Nuri Alço, “Cüneyt abi Türk sineması deyince ilk akla gelecek isimlerden biri. Türk sineması onun sayesinde var. 3 nesil Cüneyt Arkın’ı tanır. Sinemayı sevdiren yegane insandır. Onu erken kaybettik. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Kendi emekleriyle bir yere gelen bir insandı. Kendi mesleğini bıraktı. Türk sineması varsa onun sayesinde var. Sinemayı gençlere çocuklara sevdiren tek insandı” dedi.