  • BIST 2.405,36
  • Altın 969.047
  • Dolar 16.6884
  • Euro 17.4867
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Türkan Şoray’dan Cüneyt Arkın’a veda

»
Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan "Yeşilçam'ın Sultanı" Türkan Şoray, gözyaşlarına boğuldu.
Türkan Şoray’dan Cüneyt Arkın’a veda

Cüneyt Arkın’ı son yolculuğuna uğurlayan binlerce kişinin içinde Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray da vardı.

Türkan Şoray çok sayıda filmde beraber rol aldığı Cüneyt Arkın’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Teşvikiye Camii’nde Cüneyt Arkın’ın tabutuna kapanan Şoray, gözyaşlarına boğuldu.

“HESAP KİTAPTAN UZAKTI”

Tarihçi İlber Ortaylı, “Fikirleri önemli. Bu memlekette sağ ile solun beğendiği bir sanatçı. Büyük sanatçılar öyle olur zaten. Siyasetçi değildi ancak yeterince siyasiydi. Şuursuz bir aktör değildi. O kuşakta öyleleri var. Çok az görüştük ama bana iltifat ederdi. Mütevazı biriydi. İnanılmayacak kadar hesap kitaptan uzaktı. Çocuk gibiydi çünkü büyük bir adamdı” diye konuştu.

“ELİNİ ÖPEBİLME ŞANSINA ERİŞTİM”

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, “Ben en son kendisine programdan bir selam göndermiştim. Yıllar önce bir organizasyonda yan yana gelme şansımız oldu. Elini öpebilme şansına eriştim. Çocukluk kahramanımı karşımda görüp elini öpmemek mümkün değildi. Birbirimize karşı güzel bir muhabbetimiz vardı” dedi.

Törene katılan Burak Özçivit ise, “Hepimiz için çok önemli biriydi. Son görevimizi yapmaya geldik. Benim için onun yeri çok ayrı. En son ‘Kuruluş Osman’ da birlikte rol aldık. En zor süreçte bizim yanımızdaydı. Pandemi sürecinde o yaşta, o enerjisiyle kalktı geldi. Ekibi motive etti. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

Kerem Alışık, “Çok önemli büyük bir sanatçıydı. Hakikaten filmimiz koptu diyebilirim. Sokaklarda adı koşturduğumuz çocukluğumuz, içimizden bir parça koptu. Sıcak ekmek kokuları bıraktı gitti. Başımız sağ olsun milletçe. Mekanı cennet olsun” dedi.

“ÜÇ NESİL ONU TANIR” 

Arkın’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Nuri Alço, “Cüneyt abi Türk sineması deyince ilk akla gelecek isimlerden biri. Türk sineması onun sayesinde var. 3 nesil Cüneyt Arkın’ı tanır. Sinemayı sevdiren yegane insandır. Onu erken kaybettik. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Kendi emekleriyle bir yere gelen bir insandı. Kendi mesleğini bıraktı. Türk sineması varsa onun sayesinde var. Sinemayı gençlere çocuklara sevdiren tek insandı” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönüllülerden Kansere Karşı İyilik Festivali Yardım Konseri29 Haziran 2022 Çarşamba 09:20
  • Dünyaca ünlü şef Victoria Beckham’dan şikayetçi: “Bütün menüyü değiştirdi”28 Haziran 2022 Salı 22:47
  • Cüneyt Arkın vefat etti28 Haziran 2022 Salı 09:05
  • Gönyeli’de kültür sanat buluşması27 Haziran 2022 Pazartesi 11:25
  • Kurtlar Vadisi’nin ‘Tuncay’ı Osman Wöber hayatını kaybetti26 Haziran 2022 Pazar 10:25
  • Lirik Şiir Grubu, İskele'de Sahne Aldı22 Haziran 2022 Çarşamba 13:15
  • Ünlü oyuncu Kiev’de Zelenskiy’le görüştü: Siz benim kahramanımsınız21 Haziran 2022 Salı 20:51
  • Kamran Aziz belgeselinin gösterimi yapıldı21 Haziran 2022 Salı 10:17
  • Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleniyor20 Haziran 2022 Pazartesi 17:23
  • Skandal davanın jürisi konuştu: “Timsah gözyaşları döktü”18 Haziran 2022 Cumartesi 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti