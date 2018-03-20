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Türkçe artık AKPM'de 'çalışma dili' olmayacak

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Türkçe artık AKPM'de 'çalışma dili' olmayacak
Türkçe artık AKPM'de 'çalışma dili' olmayacak

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) vekilleri, Fransa'nın başkenti Paris'teki toplantıda, Türkçeyi meclisin 'çalışma dilleri' listesinden çıkarma kararını aldı.

AKPM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin genel kurul ve komite toplantılarının çevirisini kendi imkanlarıyla yapabileceği kaydedildi.

Bunun, finansal katkıların azalması bağlamında bütçe tasarrufuna yönelik ilk kararlardan biri olduğu ifade edildi.

Türkiye geçtiğimiz yıl, AKPM'ye katkıyı minimuma düşürme kararını almıştı.

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