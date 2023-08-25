Türkçe ders kitabı yazarı Ahmet Güneyli: Güncelleme ve değişiklikler onayım dışında gerçekleşmiştir

Akademik danışman ve ders kitabı yazarı Ahmet Güneyli, Türkçe ders kitaplarında yapılan güncelleme ve değişikliklerin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini açıkladı.

Akademik danışman ve ders kitabı yazarı Ahmet Güneyli, Türkçe ders kitaplarında yapılan güncelleme ve değişikliklerin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini açıkladı. Güneyli, "Ders kitaplarını okullara göndermeyin, gönderilirse de kullanmayın. Ben yaptım olur zihniyetine verilebilecek en iyi cevap budur!" dedi.

Akademik danışman ve ders kitabı yazarı Ahmet Güneyli, Türkçe ders kitaplarında yapılan güncelleme ve değişikliklerin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini açıkladı.

Kitaplar basıma gitmeden değerlendirme talebinin karşılık bulmadığının altını çizen Güneyli, kitapların içeriklerinin keyfi bir şekilde değiştirildiğini kaydetti. "Değişikliklerin hiçbirinden haberimiz olmamıştır" diyen Güneyli, isimlerinin kitaplarda yazılı kaldığını bunun ise etik olmadığını vurguladı.

"Güncellenen kitaplarda medyaya yansıyan değişiklikler yalnızca birkaç görseldeki dini sembolden ibaret değildir; terim karmaşası ve öğretimde aşamalılık açısından ciddi pedagojik sorunlar vardır" ifadelerini kullanan Güneyli, "Bu konuda eylem-grev yapılmasına gereksinim yoktur. Ders kitaplarını okullara göndermeyin, gönderilirse de kullanmayın. Ben yaptım olur zihniyetine verilebilecek en iyi cevap budur!" dedi.

Güneyli açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Ders kitaplarındaki (özellikle Türkçe için konuşuyorum) güncelleme ve değişiklikler akademik danışman ve ders kitabı yazarı olarak bilgim ve onayım dışında gerçekleşmiştir.

Değişiklikle ilgili süreçten haberim olmuş, kitaplar basıma gitmeden değerlendirme talebim karşılık bulmamıştır. Kitaplarda keyfi bir şekilde içerik değiştirilmiş, birtakım ekleme ve eksiltmeler yapılmıştır. Bu değişikliklerin hiçbirinden haberimiz olmamıştır. Ve isimlerimiz kitaplarda yazılı kalmıştır. Bu etik değildir! Güncellenen kitaplarda medyaya yansıyan değişiklikler yalnızca birkaç görseldeki dini sembolden ibaret değildir; terim karmaşası ve öğretimde aşamalılık açısından ciddi pedagojik sorunlar vardır. Ders kitabının temel öğretim aracı olduğu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde, akademisyenlerin süreçten koparılması da tartışılması gereken önemli bir sorundur!

Bu konuda eylem-grev yapılmasına gereksinim yoktur. Ders kitaplarını okullara göndermeyin, gönderilirse de kullanmayın. Ben yaptım olur zihniyetine verilebilecek en iyi cevap budur!"