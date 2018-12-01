Türkçe Google Asistan’a çok az kaldı!

Milyonlarca Android telefon sahibi merakla Türkçe Google Asistan nasıl olacak diye bekliyor.

Yapılan son geliştirmelerle birlikle sadece bir yapay zeka değil, adeta kişisel asistana dönüşen Google Asistan gerçekten de isminin hakkını veriyor. Sizin yerinize randevu alabilir, tüm işlerinizi düzenleyebilir ve en önemlisi belli ölçüde doğaçlama yapabilir.

Türkçe Google Asistan için geri sayıma geçildi!

Görsellerden de görebileceği üzere, farklı test aşamasında asistana sorulan farklı sorular hemen göze çarpıyor. Gün planlaması yapma, diyalogu devam ettirebilme, işleriniz için özel hatırlatıcılar oluşturma, ve daha birçok özelliği kullanabileceksiniz.

Artık son aşamaya giren Google Asistan yakında, hem de çok yakında hizmete açılacak. Yapabileceklerini görünce çok şaşıracağınız Google Asistan’ın Türkçe versiyonu yapay zeka destekli kişisel asistanlar arasında çok özel bir yere sahip.

Google’ın yapay zeka sistemi veri tabanının Google direkt bağlı olması sayesinde çok geniş bir ağ içerisinden bilgileri çekebiliyor ve böylece size gerçek bir asistan olabiliyor. Artık yenilenen bir arayüze sahip olan asistan akıllı ekranlar özelliği sayesinde de Haritalar, Takvim, Duo ve Fotoğraflar gibi Google hizmetlerinde de çalışabiliyor. Bu özelliklerin en kısa zamanda ülkemiz için kullanılabilir olması bekleniyor.

Ortaya çıkan yeni görsele göreyse Google Asistan Türkçe dil seçeneği ile bazı kullanıcılara gelmeye başlamış durumda. Aşağıdan asistanın arama sonuçlarını görebilirsiniz.