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Türkçe Konuşan Ülkeler Kurultayı’na DAÜ’den katılım

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Türkçe Konuşan Ülkeler Kurultayı’na DAÜ’den katılım
DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın, Türk Dil Kurumu ile Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin Ankara’da ortaklaşa düzenlediği “Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı”na katıldı.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın, Türk Dil Kurumu ile Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin Ankara’da ortaklaşa düzenlediği “Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı”na katıldı.

Dört kıta ve 50 ülkeden 360 bilim insanının katıldığı ve ‘Ortak Dil Türkçe, Bilişim ve İletişim Dili Olarak Türkçe’nin Kullanımı, Eğitim Dili Türkçe, Dil Politikaları ve Türkçe’nin Kullanımı, Küreselleşme, Türk Dünyası ve Türkçe, Çeviri Dili ve Türkçe, Türkçe’nin Başka Dillerle Olan İlişkisi’ gibi konuların ele alındığı bilimsel etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın, “Küreselleşme, Kültürlerarasılık ve Türkçe” başlıklı bir sözlü bildiri sundu. 

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın, bildirisinde ‘Küreselleşme, Kültürlerarasılık, Küresel Eğitim ve Türkçe’ başlıklarına değinerek şu açıklamalarda bulundu: “Küreselleşmenin yol açtığı kültürler arasındaki uyum ya da bütünleşme, eğitim, iş ve çalışma değerleri açısından bazı olumlu işaretleri karşımıza çıkarmaktadır. Bu noktada, ana dil (birinci dil) olarak Türkçe’nin hem yabancı dil, hem de yabancı ülkelerde ikinci dil öğrenimi esnasındaki konumu karşımıza çıkmaktadır. Başta Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki Türk nüfusun Türkçe eğitim işbirliği/ilişkileri ve eğilimleri önem kazanmaktadır. 2005 yılından itibaren Türkiye’nin Avrupa Birliği aday adaylığı nedeniyle Türkçe’nin de birliğin resmî  dilleri arasında yer aldığını ve Avrupa’da yaşayan yaklaşık 5,5-6 milyon Türk’ün birlik sınırları içinde Türkçe konuştuğunu hatırlatmakta yarar var. Günümüzde Paris, Londra, Brüksel, Berlin ve Amsterdam gibi Avrupa’nın büyük kentleri çok kültürlü şehirler durumuna gelmiştir. Hem bu kentlerde, hem de Avrupa’nın diğer merkezlerinde kültürlerarası öğrenim, bir çalışma ve öğretim ilkesi olarak ele alınıp; öğretim programlarının kültürlerin birbirlerini olduğu gibi kabullenmesi sağlanmalıdır.” 

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