Türkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi tanıtılıyor

Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in yazdığı, çevirisini Maria Siakalli’nin, editörlüğünü Panayota Kafkaridou’nun, tasarımını Umut Ersoy’un yaptığı “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtımı pazartesi 19.30’da ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapılacak.
Etkinlikte Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Takis Hadjidemetriu ve Hasan Kahvecioğlu konuşma yapacak. Etkinlik, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi eşliğinde kitap imzalama ve kokteylle devam edecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.