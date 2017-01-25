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Türkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi tanıtılıyor

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Türkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi tanıtılıyor
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu’nun verdiği 30 yıllık sanatsal mücadeleyi belgelerle, Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde anlatan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı KHORA Yayınları tarafından yayımlandı.

Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in yazdığı, çevirisini Maria Siakalli’nin, editörlüğünü Panayota Kafkaridou’nun, tasarımını Umut Ersoy’un yaptığı “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtımı pazartesi 19.30’da ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapılacak.

Etkinlikte Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Takis Hadjidemetriu ve Hasan Kahvecioğlu konuşma yapacak. Etkinlik, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi eşliğinde kitap imzalama ve kokteylle devam edecek.

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