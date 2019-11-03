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Turkcell iletişim merkezleri saat 20.00'ye kadar açık olacak: Son gün 6 Kasım

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Turkcell iletişim merkezleri saat 20.00'ye kadar açık olacak: Son gün 6 Kasım
Turkcell iletişim merkezleri saat 20.00'ye kadar açık olacak: Son gün 6 Kasım

 Kuzey Kıbrıs Turkcell, geçtiğimiz günlerde adada ilk kez devreye aldığı “Güvenli Dijital İmza” uygulamasıyla sözleşme işlemlerinin çok hızlı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, faturasız hatlara sözleşme imzalanması için son günün 6 Kasım olduğunu hatırlattı.

• Sözleşme imzalanmayan hatların yasa gereği kapatılacağını aktaran Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4 Kasım ile 8 Kasım tarihleri arasında tüm İletişim Merkezlerinin saat 20.00’ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'den verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell, faturasız hat sahiplerinin yasal zorunluluk gereği acilen sözleşme imzalaması gerektiğini hatırlatarak bu kişileri Turkcell İletişim Merkezlerine davet etti.

Konunun aciliyetinin belirtildiği açıklamada yetkililer, 7 Mayıs 2019 tarihinde değişen Elektronik Haberleşme Yasası gereği artık faturasız hatların sözleşmeli olarak kayıt altına alınması gerektiğine vurgu yaptı. Sözleşmesi olmayan ve faturasız hat kullanan müşterilerin son gün olan 6 Kasım 2019 tarihine kadar sözleşme imzalamaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada kişilerin kimlik kartları ile birlikte kendilerine en yakın Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezine giderek işlemlerini gerçekleştirmeleri çağrısı yapıldı.

Saat 20.00’ye kadar açık olacak!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, sözleşmeler için geçtiğimiz günlerde lanse ettiği “Güvenli Dijital İmza” uygulaması ile işlem yapıldığını aktararak, bu sayede hem daha hızlı hem de daha kolay imza alındığına dikkat çekti. Bir başka uygulamayı duyuran Kuzey Kıbrıs Turkcell, faturasız hatlara sözleşme imzalanması için 4 Kasım ile 8 Kasım tarihleri arasında tüm İletişim Merkezlerinin saat 20.00’ye kadar açık kalarak müşterilerine hizmet vereceğini belirtti.

Güvenli dijital imza ile işlem nasıl gerçekleşiyor?

Dijitalleşme yolunda Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ve bu sayede müşterilerine büyük faydalar sağlayan “Güvenli Dijital İmza” uygulamasıyla sözleşmeler artık dijital ortama taşınıyor. Uygulama ile kolayca arşivlenme sağlanarak istenildiğinde hızlıca ulaşılabilme şansı oluyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in başlattığı “Güvenli Dijital İmza” projesiyle kâğıt tüketimi de azalarak doğaya katkı sağlanıyor.

Sözleşme imzalamak için Kuzey Kıbrıs Turkcell’e başvuran müşterilerin işlemi tablet üzerinde tamamlanıp sistemsel kontrolleri gerçekleştiriliyor. Satış temsilcisi, hat sahibinin kimliğinin fotoğrafını çekiyor. Sözleşme tablet üzerinde açılıyor ve müşteriden kontrol etmesi, ardından imzalaması isteniyor. Müşterinin imzası dijital olarak kilitlenerek, sözleşme ile birlikte güvenli şekilde kaydediliyor.

Aynı zamanda bu işlemle birlikte imzanın hız, ivme ve basınç değerleri, zaman damgası, konum bilgileri de kayıt altına alınıyor. İmza, sözleşmeye entegre, kopyalanamaz ve başka yerde kullanılamaz şekilde saklanıyor.

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