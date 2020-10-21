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Turkcell'de Varlık Fonu’na hisse devrine onay verildi

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Turkcell Genel Kurulu’nda yönetim kontrolünün TVF'ye geçmesini ve hisse devrini sağlayacak değişikliklere onay verildi.
Turkcell'de Varlık Fonu’na hisse devrine onay verildi

Turkcell Genel Kurulu’nda yönetim kontrolünün TVF'ye geçmesini ve hisse devrini sağlayacak değişikliklere onay verildi.

Turkcell hissedarları şirketin yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçmesini sağlayacak ana sözleşme değişikliklerini onayladı. Böylece Turkcell'in kurucu ortaklarının hisselerini TVF'ye devretmesi için gereken koşullar da tamamlanmış oldu.

Genel kurulda şirketin yönetim kurulu üye sayısını yediden dokuza çıkaran, TVF'nin hisselerinin bir bölümüne imtiyaz veren ve böylece yönetim kontrolünü TVF'ye geçmesine imkan veren karar kabul edildi.

Öğle saatlerinde tamamlanan genel kurul toplantısına katılan Finansal Yatırımcılar Derneği (FİNYAD) Başkanı Ali Bahçuvan, "Yönetim kurulu üye sayısını artıran ve imtiyazlı hisse değişikliğini içeren ana sözleşme değişikliği kabul edildi. Muhalefet şerhi veren olmadı. İlk defa bu kadar önemli kararların alındığı bir genel kurul toplantısı bu kadar sorunsuz geçti" dedi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Haziran ayında ülkedeki en karmaşık ve ihtilaflı ortaklık hikayelerinden birinde düğümü çözerek Turkcell'in kontrol payını almak için şirketin hissedarlarıyla anlaştı.

Turkcell'in kurucu ortaklarından Telia ve Çukurova Holding paylarını TVF'ye satmalarıyla iki büyük ortak TVF ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın yatırım aracı LetterOne olacak. Hisse devri için düzenleyici kurumlardan tüm izinler Eylül ayında alındı.

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