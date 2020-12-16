Türkçe’nin AB resmi dili olması için imza kampanyası

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek ve temsilcisi Derya Beyatlı tarafından Lefkoşa’da düzenlenen basın toplantısında, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dili olması için açılan imza kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek ve temsilcisi Derya Beyatlı tarafından Lefkoşa’da düzenlenen basın toplantısında, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dili olması için açılan imza kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Dünya İnsan Hakları Günü’nde İnsan Hakları Evi’nde düzenlenen basın toplantısına, Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu’nda başlattığı imza kampanyasına destek veren 33 örgütün bazı temsilcilerinin yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Avrupa Parlamentosu’nu temsilen Evangelos Vasiliu da katıldı.

Basın toplantısında, Kızılyürek ve Beyatlı, herkesi, AB’nin her türlü ayrımcılığı yasaklayan AB Temel Haklar Şartnamesinin 21’inci maddesine atıfta bulunan kampanyaya ilgi göstererek, Avrupa Parlamentosu’na “dile dayalı bu ayrımcılığa” son vermesi çağrısında bulundu.

Brüksel’de bulunan Kızılyürek, Skype aracılığı ile canlı olarak katıldığı basın toplantısında, Türkçe’nin AB’nin ana dili olmamasından dolayı Kıbrıslıtürklerin “bir haksızlıkla karşı karşıyla kaldığının bir gerçek olduğunu” ifade ederek, bu konudaki mücadeleyi ısrarla sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’ndaki ilk Kıbrıslıtürk milletvekili olan Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesi olurken, iki resmi dilinden biri olan Türkçe’nin maalesef dışarıda bırakılmış olduğunu belirterek, bu durumu değiştirmek için bir çaba sarf ettiklerini, bu konuyla ilgili Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne başvurular yaptıklarını ve AB yetkilileriyle de sürekli temas halinde olduklarını söyleyerek, “Ama bu bize yetmiyor, yurttaşların da harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

Kızılyürek’in ardından konuşan Derya Beyatlı bu kampanyaya 33 örgütün destek verdiğini belirterek, Kıbrıslıtürklerin, AB yasalarına ve siyasi dokümanlarına ana dillerinde ulaşamadıklarını, Avrupa Komisyonu’na kendi ana dillerinde soru sorup, cevap alamadıklarını ve kendilerini çok yakından ilgilendiren AB zirvelerini, Avrupa Konseyi toplantılarını ve Avrupa Parlamentosu kararlarını kendi dillerinde takip edemediklerini anlattı.

Derya Beyatlı, ayrıca AB kurumlarında çalışmak isteyen; gazeteci olarak AP’nin Strazburg’daki Genel Kurulu’nu takip eden, AP, AK ve AB Konseyi’nde düzenlenen toplantılara, konferanslara ve tartışmalarına davet edilen Kıbrıslıtürklerin yabancı dil konuşmasının beklendiğini de ifade etti.

Avrupa Komisyonu tarafından ilk kez 2005 yılında Kıbrıslıtürk toplumunda yapılan Eurobarometer sonuçlarına göre, Kıbrıstürklerin yüzde 51 oranında olan AB’ye güven oranının, Ağustos 2020 yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 43’e düştüğüne işaret eden Beyatlı, ‘Kıbrıslı Türklerin AB’ye duyduğu güvenin düşmesinde Türkçe’nin AB dili olmamasının büyük bir payı olduğu görüşünü dile getirdi.

“Avrupa Birliği dil bazında ayrımcılığı yasaklarken bunu kendi yurttaşı Kıbrıslı Türklere yine kendisi uyguluyor” diyen Beyatlı, tüm Avrupa yurttaşlarını bu ayrımcılığa son vermek için AP’de başlattıkları imza kampanyasına destek vermeye çağırdı.

İmza kampanyaya destek çağrısında bulunulan tanıtımda, şu internet adresinden imza kampanyasına katılma imkanının olduğu kaydedildi:

https://www.europarl.europa.eu/.../Petition-No-0754...

Kampanyayı desteklemek için öncelikle kayıt yaptırmak, daha sonra yine aynı linki kullanarak ya da Turkish Language diye arama yaparak 754/2020 numaralı kampanyaya ulaşılması gerektiği belirtildi.