Türkçe’nin AB’nin Ana Dili olması için başlatılan imza kampanyasının tanıtımı yapıldı

Avrupa Parlamento (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek ve Kuzey Kıbrıs’taki temsilcisi Derya Beyatlı’nın bugün Lefkoşa’da düzenlediği basın toplantısında, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin (AB) resmi dili olması için açılan imza kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Avrupa Parlamento (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek ve Kuzey Kıbrıs’taki temsilcisi Derya Beyatlı’nın bugün Lefkoşa’da düzenlediği basın toplantısında, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin (AB) resmi dili olması için açılan imza kampanyasının tanıtımı yapıldı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde İnsan Hakları Evi’nde düzenlenen ortak basın toplantısına, Kızılyürek’in AP’de başlattığı imza kampanyasına destek veren 33 örgütün bazı temsilcilerin yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve Avrupa Parlamentosu’nu (AP) temsilen Evangelos Vasileiou da katıldı.

Kızılyürek’in temsilcisi Derya Beyatlı tarafından geçen ay açılan imza kampanyası, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Türkçe dilinin AB resmi dili olmamasının Avrupa yurttaşı Kıbrıslı Türklere karşı “dile dayalı bir ayrımcılık yarattığı” gerekçesiyle başlatılmıştı.

Kampanyaya destek çağrısı yapılan tanıtımda, şu internet adresinden imza verebileceği kaydedildi:

https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0754%252F2020/html/Petition-No-0754%252F2020-by-Derya-Beyatli-%2528Cypriot%2529-on-the-discrimination-of-Turkish-speaking-Cypriots-as-EU-citizens

Kampanyayı desteklemek için öncelikle kayıt yaptırmak, daha sonra yine aynı linki kullanarak ya da Turkish Language diye arama yaparak 754/2020 numaralı kampanyaya ulaşılması gerektiği belirtildi.

DİLE DAYALI AYRIMCILIĞA SON VERİLMESİ ÇAĞRISI

Basın toplantısında, Kızılyürek ve Beyatlı, herkesi, AB’nin her türlü ayrımcılığı yasaklayan AB Temel Haklar Şartnamesinin 21’inci maddesine atıfta bulunan kampanyaya ilgi göstererek, AP’ye “dile dayalı bu ayrımcılığa” son vermesi çağrısında bulundu.

Brüksel’de bulunan Kızılyürek, Skype aracılığı ile canlı olarak katıldığı basın toplantısında, Kıbrıslı Türklerin Türkçe’nin AB’nin ana dili olmamasından dolayı “bir haksızlıkla karşı karşıyla kaldığının bir gerçek olduğunu” ifade ederek, bu konudaki mücadelelerini ısrarla sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

AP’nin ilk Kıbrıslı Türk üyesi olan Kızılyürek, “Bu haksızlığın kaynağında şu vardır: Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesi olurken, iki resmi dilinden biri olan Türkçe maalesef dışarıda bırakılmıştır. Türkçe’nin dışarda bırakılmasında elbette Kıbrıslı Rum yetkililerin de sorumluğu var ama AB yetkililerinin de sorumluluğu var” diye konuştu.

Bu durumu değiştirmek için bir çaba sarf ettiklerini, bu konuyla ilgili Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne başvurular yaptıklarını ve AB yetkilileri ile de sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Kızılyürek, “Ama bu bize yetmiyor, yurttaşların da harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

BAYATLI: “33 ÖRGÜT DESTEK VERİYOR”

Kızılyürek’in ardından söz alan Derya Beyatlı, “Bugün Dünya İnsan Hakları Günü ve bugün burada toplantıyı yapıyor olmamız çok daha anlamlı. Kampanya 33 örgüt destek veriyor. Bu, bizim için gerçekten büyük bir gurur. Bu, doğru adımları attığımızı gösteren bir destek” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin Türkçe’nin AB’nin resmi dili olmamasından dolayı çok ciddi boyutlarda ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirten Beyatlı, Kıbrıslı Türklerin, AB yasalarına ve siyasi dokümanlarına ana dillerinde ulaşamadıklarını, Avrupa Komisyonu’na kendi ana dillerinde soru sorup, cevap alamadıklarını ve Kıbrıslı Türkleri de çok yakından ilgilendiren AB zirveleri ve Avrupa Konseyi toplantılarını ve AP kararlarını kendi dillerinde takip edemediklerini anlattı.

“Bugün ve yarın Brüksel’de AB Zirvesi toplanıyor. Gündemlerinde bizi çok yakından ilgilendiren bir konu var: Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkiler” diyen Beyatlı, Kıbrıslı Türklerin bu tartışmayı kendi ana dillerinde takip edemediğini iddia etti.

Beyatlı, “AP üyesi Niyazi Kızılyürek’in AP’deki tartışmayı ana dilinde dinleme ve tartışmaya Türkçe katkı koyma hakkı yine AB’nin kendi yasaları çerçevesinde verdiği bir hak. 24 Kasım tarihinde bunu yapabildi mi? Hayır. Niyazi Kızılyürek, parlamenter olarak Avrupa Parlamentosu’nda 24 resmi dilden herhangi birinde konuşma yapabilir ancak ana dilinde yapamaz” diye konuştu.

Derya Beyatlı, ayrıca AB kurumlarında çalışmak isteyen; gazeteci olarak AP’nin Strazburg’daki Genel Kurulu’nu takip eden; AP, AK ve AB Konseyi’nde düzenlenen toplantılara, konferanslara ve tartışmalarına davet edilen Kıbrıslı Türklerin yabancı dil konuşmasının beklendiğini de ifade etti.

Avrupa Komisyonu tarafından ilk kez 2005 yılında Kıbrıslı Türk toplumunda yapılan Eurobarometer sonuçlarına göre, Kıbrıs Türklerin yüzde 51 oranında olan AB’ye güven oranının, Ağustos 2020 yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 43’e düştüğüne işaret eden Beyatlı, ‘‘Kıbrıslı Türklerin AB’ye duyduğu güvenin düşmesinde Türkçe’nin AB dili olmamasının büyük bir payı olduğu görüşünü dile getirdi.

“AB dil bazında ayrımcılığı yasaklarken bunu kendi yurttaşı Kıbrıslı Türklere yine kendisi uyguluyor” diyen Beyatlı, tüm Avrupa yurttaşlarını bu ayrımcılığa son vermek için AP’de başlattıkları imza kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Kampanyaya şu ana kadar destek veren örgütün isimleri şöyle: ‘‘Barış Derneği, Barış Yürüyüşü, Barolar Birliği, Basın-Sen, Biyologlar Derneği, CMIRS, Cumhuriyetçi Türk Partisi, EMAA, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Gençler Toplumda Öne Çıkıyor, Girne Düşünce Derneği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, KAYAD, Kıbrıs AB Derneği, Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, KUİR Kıbrıs Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Mülteci Hakları Derneği, Peace Players, SeeD, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Sol Hareket, Toplumcu Demokrasi Partisi, Üçüncü Toplum Forumu, Unite Cyprus Now, Yeni Kıbrıs Partisi, Yeşil Barış Hareketi ve Yunan Dili Derneği.