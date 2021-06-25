Türkeli Kavşağı Yakınlarında Korkutan Kaza: 5 Yaralı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14.30 sıralarında Lefkoşa Güzelyurt anayolun Türkeli kavşağı yakınlarında Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mehmet KURTGÖZ yönetimindeki RL 358 plakalı minibüsün sağ arka tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp yol içerisinde durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 4 kişinin tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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