  • BIST 1.405
  • Altın 500,190
  • Dolar 8,6986
  • Euro 10,4074
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Türkeli Kavşağı Yakınlarında Korkutan Kaza: 5 Yaralı!

» »
Türkeli Kavşağı Yakınlarında Korkutan Kaza: 5 Yaralı!
Türkeli Kavşağı Yakınlarında Korkutan Kaza: 5 Yaralı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14.30 sıralarında Lefkoşa Güzelyurt anayolun Türkeli kavşağı yakınlarında Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mehmet KURTGÖZ yönetimindeki RL 358 plakalı minibüsün sağ arka tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp yol içerisinde durmuştur.

turkeli-kaza.jpg

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 4 kişinin tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS Olağan Genel Kurulu Yarın 10.00’da Sendika Binasında Yapılacak25 Haziran 2021 Cuma 15:09
  • Tatar:Brüksel’de BMGS Guterres İle Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirdik25 Haziran 2021 Cuma 15:05
  • 40 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını; 13 İş Yeri İse Kapanma Saatini İhlal Etti25 Haziran 2021 Cuma 15:02
  • Şüpheli Ölüm!!25 Haziran 2021 Cuma 14:56
  • KTOEÖS: “Anayasal Hak Olan Hayat Pahalılığı Ödeneğinin Keyfi Kararla Durdurulamayacağını Hep Birlikte Gördük”25 Haziran 2021 Cuma 14:53
  • Hava sıcaklığı artarak 41 dereceye kadar yükselecek25 Haziran 2021 Cuma 14:46
  • BKP “Vatandaşlık Verilmesi Protesto Eylemine” Destek Belirtti25 Haziran 2021 Cuma 14:35
  • Hava Sıcaklığı Artacak25 Haziran 2021 Cuma 14:33
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu BM Yetkilisi Lacroıx’le Bir Araya Geldi25 Haziran 2021 Cuma 14:27
  • Oğuz, Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği Yetkilileri İle Görüştü25 Haziran 2021 Cuma 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti