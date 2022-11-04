Türker Salih Hastürer hayatını kaybetti

1968'den Londra 'da yaşam süren, Türker Salih Hastürer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hastürer'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak Hastürer ailesine baş sağlığı dileriz.
1968'den Londra 'da yaşam süren, Türker Salih Hastürer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hastürer'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak Hastürer ailesine baş sağlığı dileriz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.