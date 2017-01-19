TC Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan Tuğrul Türkeş Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde görüşmeler yapmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

TC Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'la ilgili koordinasyon işlerinden de sorumlu olan Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Kıbrıs konferansı çerçevesinde sürdürülen çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere Cenevre'de olduğunu açıkladı. Türkeş Mont Pelerin'deki teknik heyetler toplantılarına katılmayacak. Tuğrul Türkeş ihtiyaç duyulması halinde Dışişleri heyetiyle siyasi konularda fikir alışverişinde bulunacak. 12 Ocak'ta Birleşmiş Milletler gözetimindeki uluslararası konferansta verilen aranın ardından Beşli Konferans'ın ikinci turu dün başladı. Görüşmelere Kıbrıs heyetlerinin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin teknik heyetleri de katılıyor. Üç gün sürecek kamp tipi görüşmelerde güvenlik ve garantiler başlığında anlaşmazlık yaşanan konular belirlenerek bunlara çözüm formülleri bulunması hedefleniyor.