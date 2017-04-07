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Türkeş: "Nikotin kriziyse tedavi olsun, rüzgârdan çarptıysa da bunu biz bilelim”

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Türkeş: "Nikotin kriziyse tedavi olsun, rüzgârdan çarptıysa da bunu biz bilelim”
Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde 16 Şubat’taki görüşmede, kapıyı sertçe vurarak, müzakere masasından kalkmasına ilişkin konuştu...

Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde 16 Şubat’taki görüşmede, kapıyı sertçe vurarak, müzakere masasından kalkmasına ilişkin, “Bu onların şahsında Kıbrıs Türk’ünün yüzüne çarpılmıştır. Arkadan, ‘kutsallarımız’ diye Enosis’i oyladılar. Bunların ortadan kalkması lazım.” dedi.

Türkeş, Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’nda Kıbrıs konusundaki soruları yanıtladı.

“Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan’da tekrar başlayacağı duyuruldu. Rum lider Anastasiadis, 16 Şubat’ta kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı. Yeni süreçte ortaya iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşma çıkabilir mi? ” sorusu üzerine Türkeş, Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, iki eşit federe devletten müteşekkil bir devletten bahsedildiğini belirtti.

Her iki tarafın birbirinin hassasiyetlerine, önerilerine dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Türkeş, “Yani kapıyı vurup çıktıysa, o kapı rüzgârdan mı vuruldu, eli mi çarptı, kendi söylediği gibi ‘nikotin krizi’nden mi oldu, bunu açıklaması lazım. Nikotin kriziyse tedavi olsun, rüzgârdan çarptıysa da bunu biz bilelim.” ifadesini kullandı.

Türkeş, “Enosis’in Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama ideali” olduğunu anımsatarak, bunu oylayan Rum tarafı ile görüşülecek bir şeyin olmadığını söyledi.

İki toplumlu, eşit yönetimin oluşacağı bir Kıbrıs için incitecek şeylerin ortadan kaldırılması gerektiğine vurgulan Türkeş, mesele bu sene içinde çözülecekse daha ciddi, realistik davranılması gerektiğini vurguladı.

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