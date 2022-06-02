"Turkey" yerine "Türkiye" , BM onayladı

Uluslararası alanda "Turkey" yerine "Türkiye"nin kullanılması adına atılan adımlarda hedefe ulaşıldı. Birleşmiş Milletler, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki "Turkey"i "Türkiye" olarak değiştirdi.

“Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir.”

İşte bu cümlemin özetlediği “ Türkiye isminin uluslararası alanda “ Turkey” yerine kullanılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi geçtiğimiz aralık ayında imzalanmıştı.

O tarihten sonra hızlanan çalışmalarda önemli bir sonuç alındı ve dünyanın en önemli kuruluşlarından olan Birleşmiş Milletler’den (BM) Türkiye’nin talebini kabul eden bir açıklama geldi.

BM’den “Türkiye” ismine kabul

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin yabancı dillerdeki isminin “Türkiye” olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres’e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu aktardı.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter’dan “Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da “Türkiye” olarak tescil ediyoruz” paylaşımında bulunmuştu.

İhraç ürünlerinde “Made in Türkiye” ibaresi kullanılmaya başlanmıştı

Daha önce de ihraç ürünlerinde “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresi kullanılmaya ve dünyaya tanıtılmaya başlanmıştı.

Ocak ayında İletişim Başkanlığı’nın “Hello Türkiye“ kampanyası ile ilgili hazırladığı videolar da Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşılmıştı.