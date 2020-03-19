Türkiye 100 milyar liralık önlem paketi açıkladı, diğer Avrupa ülkeleri ne yaptı? | Covid-19

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Avrupa'da hükümetler bir yandan salgınla mücadele için bütün sağlık sistemlerini tam kapasite çalıştırmaya uğraşırken bir yandan da virüsün yayılmasını engellemek için de karantina bölgeleri ve sokağa çıkma yasaklarını hayata geçiriyor.

Bu önlemlerin sebep olduğu ekonomik sıkıntıları aşmak için Avrupalı hükümetler ard arda ekonomik paketler devreye soktu.

Türkiye'de çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan acil durum zirvesinin ardından toplamda 100 milyar lira büyüklüğe sahip bir ekonomik önlem paketi açıkladı.

Peki şu ana kadar diğer Avrupa ülkeleri ekonomilerini desteklemek için ne gibi önlemler aldı?

Almanya

Almanya toplam bir miktar açıklamadan koronavirüs salgını nedeniyle hiç bir şirketin batmaması ve hiç kimsenin işini kaybetmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vaadini verdi. Maliye Bakanı Olaf Scholz "bazuka" gibi önlemler alınacağı ve sınırsır likidite sağlanacağını vurguladı. Bu kapsamda: