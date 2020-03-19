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Türkiye 100 milyar liralık önlem paketi açıkladı, diğer Avrupa ülkeleri ne yaptı? | Covid-19

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Türkiye 100 milyar liralık önlem paketi açıkladı, diğer Avrupa ülkeleri ne yaptı? | Covid-19
Türkiye 100 milyar liralık önlem paketi açıkladı, diğer Avrupa ülkeleri ne yaptı? | Covid-19

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Avrupa'da hükümetler bir yandan salgınla mücadele için bütün sağlık sistemlerini tam kapasite çalıştırmaya uğraşırken bir yandan da virüsün yayılmasını engellemek için de karantina bölgeleri ve sokağa çıkma yasaklarını hayata geçiriyor.

Bu önlemlerin sebep olduğu ekonomik sıkıntıları aşmak için Avrupalı hükümetler ard arda ekonomik paketler devreye soktu.

Türkiye'de çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan acil durum zirvesinin ardından toplamda 100 milyar lira büyüklüğe sahip bir ekonomik önlem paketi açıkladı.

Peki şu ana kadar diğer Avrupa ülkeleri ekonomilerini desteklemek için ne gibi önlemler aldı?

Almanya

Almanya toplam bir miktar açıklamadan koronavirüs salgını nedeniyle hiç bir şirketin batmaması ve hiç kimsenin işini kaybetmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vaadini verdi. Maliye Bakanı Olaf Scholz "bazuka" gibi önlemler alınacağı ve sınırsır likidite sağlanacağını vurguladı. Bu kapsamda:

 

  • Salgından etkilenen şirketleri desteklemek için 500 milyar euroluk kredi paketi hazırlanıyor. Bu kredinin büyük bir kısmı devlet kalkınma bankası KfW üzerinden kullandırılacak
  • İhracat kredisi ve şirketlere verilen garanti mektubu programları genişletilecek
  • Salgından doğrudan etkilenen şirketlerin milyarlarca euroluk vergi ödemeleri ertelenecek
  • Salgın sırasında izne ayrılan ve işe gidemeyen çalışanların maaşlarının karşılanması için yeni bir program başlatılacak. 2008 yılında hayata geçirilen programda 1,5 milyon maaşlı çalışana 8 milyar euro destek sağlanmıştı
  • BMW, Siemens gibi sanayi devlerinin bulunduğu Bavyera'da eyalet yönetimi şirketlerden hisse alarak iflastan kurtarmak için 10 milyar euroluk fon oluşturdu

  • İngiltere

  • İngiltere'nin göreve yeni başlayan Maliye Bakanı Rishi Sunak 300 milyar sterlinin üzerinde bir ekonomik kurtarma paketi açıkladı. Buna göre:

  • Şirketleri desteklemek için 330 milyar sterlinlik devlet garantili kredi kanalı açılacak
  • Mortgage ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek
  • Küçük işletmeler için 25 bin sterline kadar hibe verilecek

  • Fransa

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tüm ülkeyi bir anlamda karantinaya alan kısmi sokağa çıkma yasağı ilan ettiği konuşmasında şirketlerin ver bireylerin ekonomik anlamda zarar görmemesi için bütün önlemlerin alınacağını söyledi. Bu kapsamda:

  • Şirketlere 300 milyar euroluk kredi garanti desteği sunulacak
  • Şirketlerin ve çalışanların kayıplarını karşılamak için 45 milyar euroluk ekonomik destek paketi hazırlanacak
  • Bazı kurumlar vergisi ödemeleri ertelenecek
  • Uzaktan çalışamayan ve işe gidemedikleri için izinli sayılan çalışanların maaşlarını devlet karşılayacak
  • Okulların tatil olması nedeniyle çocuklarına bakmak için işe gidemeyen ebeveynlerin maaşları devlet tarafından ödenecek
  • Ayrıca hükümet salgın nedeniyle darbe alan Air France gibi büyük şirketleri devletleştirebilecek

    İtalya

    Çin'den sonra en fazla vaka ve ölümün görüldüğü İtalya'da hükümet küresel mali krizi henüz tam atlatamamış ekonomiyi desteklemek için acil durum planları açıkladı. Buna göre:

  • Sağlık sisteminden küçük işletmelere kadar tüm ekonomiyi desteklemek için 25 milyar euroluk acil durum paketi hazırlandı.
  • Bu bütçenin yaklaşık 3 milyar eurosu doğrudan sağlık sistemine aktarılacak
  • Kendi işinde çalışanlara bir defalık 500 euro ödeme yapılacak
  • Çalışanlarına zorunlu izne çıkarak şirketlere destek sağlanacak
  • Tam çerçevesi henüz belli olmasa da kredi ve mortgage ödemelerinde ertelemeler yapılacak
  • Evlerindeki çocuklara bakmak zorunda olan ailelere, karantinaya rağmen çalışmak zorunda olan taksi şoförleri ve postacılar gibi meslek gruplarına destek sağlanacak
  • Defalarca iflastan kurtarılan havayolu şirketi Alitalia yeniden devletleştirilecek

  • İspanya

    Salgın nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "demokratik İspanya tarihindeki en büyük kaynak seferberliği" olarak adlandırıldığı ekonomik önlem paketi hazırlandı.

  • İspanyol şirketlerin nakit sıkışıklığı yaşamaması için 100 milyar euroluk kredi garanti fonu oluşturulacak
  • Mortgage ve elektrik faturalarında moratoryum ilan edilecek
  • Düşük gelirliler için 600 milyon euroluk kaynak oluşturulacak
  • Çalışanları işten atmak yerine izne çıkarmaları için devlet teşviği verilecek
  • Şirketler üzerindeki yükü azaltmak içn bazı vergiler düşürülecek ya da iptal edilecek

  • Norveç

    Norveç salgınla mücadelede en erken davranan ülkelerden biri oldu. Buna göre:

  • Geçici olarak işten çıkarılan çalışanların tamamının 20 günlük ödemelerini devlet karşılayacak
  • Serbest ve kendi hesabına çalışanlar son 3 yıldaki kazançlarının aylık ortalamasının yüzde 80'ine kadar olan kısımı devlet tarafından ödenecek

  • İsveç

    Şu ana kadar binden fazla vaka ve 7 ölümün görüldüğü İsveç de şirketleri ve çalışanları korumak için 27 milyar euroluk kurtarma paketi açıkladı.

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  • Küçük işletmelerin stopaj vergileri ertelenecek
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