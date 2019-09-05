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Türkiye - 12 yaşındaki çocuğa içki içiren çifte gözaltı

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Bursa’da yaşayan Serkan D.’nin, 12 yaşındaki kızına içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulunduğu eski eşi Y.Ç. ile onun yeni eşi A.Ç., Uşak’ta gözaltına alındı.
Türkiye - 12 yaşındaki çocuğa içki içiren çifte gözaltı

DHA’nın haberine göre Serkan D., 2009’da eşi Y.Ç.’den boşandı. Çiftin 2007’de dünyaya gelen kızları C.Z.D.’nin velayeti anneye verildi. Anne Y.Ç., 2011’de bir kızı olan A.Ç. ile evlenerek, Uşak’a yerleşti. Y.Ç. ve A.Ç.’nin bu evlilikten de 2017 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Serkan D., kendisini ziyarete giden kızının telefonunu kontrol ederken elinde içki bardağıyla olan fotoğraf ve videoları gördü. Aynı görüntülerde, eski eşinin 2.5 yaşındaki oğlu da içki içiyordu.

Serkan D., kızının kendisine anlattıklarını ve telefondaki görüntüleri delil olarak sunarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında Uşak’ta yaşayan Y.Ç. ve A.Ç, dün akşam gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Çift hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi. Çiftin çocukları ise Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

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