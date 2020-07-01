Türkiye 2019'da dünyada en çok VPN kullanan 3. ülke oldu: VPN nedir?

İnternette erişimi engelli sitelere girmeye ya da sanal ağda izini kaybettirmeye yarayan VPN (Virtual Private Network) teknolojisinin dünyada en çok kullanıldığı 3. ülke Türkiye oldu. Türkiye bu istatistiğiyle dünyada internet sansürünün en çok uygulandığı Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri geride bıraktı.

VPN hizmeti veren firmaların oluşturduğu platform 'thebestvpn'in, gerçek kullanıcılardan yola çıkarak yaptığı araştırma çok ilginç bir istatistik ortaya koyuyor.

Buna göre VPN sitelerini en çok kullanan ilk 5 ülkende Endonezya, Türkiye ve Malezya gibi Müslüman nüfusunun yoğun olduğu ülkeler oluşturuyor. Listenin ilk 10'unda Avrupa ya da Kuzey Amerika'dan hiçbir ülke yer almazken, ilk 5'te Hindistan ve Çin gibi Asya ülkeleri bulunuyor.

VPN sitelerini en çok kullanan ülkelerin başında Endonezya ve Hindistan yer alıyor. Bu ülkelerde VPN sitelerine giriş yapan internet kullanıcılarının oranı yüzde 38 olurken, bu iki ülkeyi Türkiye takip ediyor. Türkiye'de VPN sitelerine giren internet kullanıcılarının oranı yüzde 32. Türkiye'yi yüzde 31 oranla Çin ve yüzde 29 oranla Malezya takip ediyor.

İlk 10'da yer alan diğer ülkelerse sırasıyla Suudi Arabistan (yüzde 29), Brezilya (26), Vietnam (yüzde 25), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 25) ve Filipinler (yüzde 25).

VPN nedir, ne için kullanılır?

Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) kavramının kısaltması olarak kullanılan VPN, günümüzde internet engellerini aşmanın en kolay yollarından birisi olarak görülüyor.

Bilgisayarınıza veya akıllı telefonunuza kurduğunuz bir VPN servisi ile dünyanın farklı bir bölgesinde çalışan bir sunucuya bağlanabiliyorsunuz. Bağlandığınız sunucu ile sizin bilgisayarınız arasındaki trafiği şifreleyen servis, internet protokolünüzü (IP) değiştirerek internet sağlayıcınızın getirdiği kısıtlamaları aşmanızı sağlıyor.

VPN kullanımı Asya'da çok yaygın

Asya kıtasında VPN kullanımı yüzde 30 ile ilk sırada. Güney Amerika'da ise bu oran yüzde 23. Kuzey Amerika ve Avrupa'da VPN kullanımı düşük olmasına rağmen yüzde 17'lik bir oran göze çarpıyor. Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde ise bu oran yüzde 19.

VPN en çok masaüstü bilgisayarlarda tercih ediliyor. Masaüstü bilgisayar kullanan her 100 kişiden 17'si VPN teknolojini kullanırken, akıllı telefonlarda bu oran yüzde 15, tablet bilgisayarlardaysa yüzde 7 civarında.

'Eğlence içeriklerine erişmek' VPN için ilk neden

VPN kullanıcılarının yarısı daha çok eğlence içerikli sitelere girebilmek için bu teknolojiye başvurduklarını söylerken, yüzde 34'lük bir kesim sansürlü haber siteleri ve sosyal medya ağlarına giriş için VPN'i tercih ediyor.

Yüzde 31'lik bir kesim internette anonim gözükmek, yüzde 27 yasaklı içerik indirmek (torrent siteleri) ve yüzde 25'lik bir kitleyse arkadaş ve ailesiyle görüşebilmek için VPN sitelerini kullandığını söylüyor. İnternet trafiğini hükümetten saklamak için VPN kullananların oranıysa yüzde 18 civarında.

VPN'i en çok 16-35 yaş arası kullanıyor

VPN kullanıcılarının yaklaşık üçte 2'sini erkekler oluşturuyor (yüzde 62). VPN kullanıcılarının yüzde 38'i ise kadın. VPN'i yüzde 35'lik oranla en çok 16-24 yaş arası kullanırken, 25-35 yaş arası kullanıcıların oranıysa yüzde 33. VPN teknolojisine başvuranların yüzde 19'u da 35-44 yaş arasında.

Elde edilen verilere göre Türkiye, İtalya, Arjantin, Çin, Brezilya, Hollanda ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin büyük çoğunlukla VPN'i kullanma sebebi eğlence içerikli sitelere erişebilmek. Kanada, Japonya, Almanya, İsveç ve Fransa gibi ülkelerdeki internet kullanıcılarının VPN tercihlerinde ilk sırayı sanal alemde anonim olarak gözükmek yer alıyor.

Rusya bu alanda ilginç bir istatistik çiziyor. Bu ülkede internet kullanıcıları VPN sitelerini en çok yasak içerik (torrent) indirmek için tıklıyor.