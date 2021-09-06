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Türkiye 2021 enflasyon tahminini yüzde 16,2’ye yükseltti

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) haftasonunda Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye 2021 enflasyon tahminini yüzde 16,2’ye yükseltti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) haftasonunda Resmi Gazete'de yayımlandı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) TÜFE yıllık artış oranı bu yıl sonu için yüzde 16,2 olarak öngörüldü. Bu yıl için OVP tahmininin Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz ayında açıkladığı son Enflasyon Raporu'ndaki yüzde 14,1 olan tahmininin üzerinde olması dikkat çekti. OVP'de 2022'den itibaren ise enflasyonda tek haneye inileceği öngörülüyor.

Ağustos ayında yıllık enflasyon son 28 ayın zirvesine çıkarak yüzde 19,25'e yükselmiş, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan yüzde 19’ın üzerine çıkmıştı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 23 Eylül tarihinde toplanacak.

Büyüme ve işsizlik

Programa göre bu yıl yüzde 9 büyüme öngörülüyor. 2022 yılına ilişkin büyüme yüzde 5 olarak belirlenirken, 2023 ve 2024 için de yüzde 5,5'lik büyüme öngörülüyor.

İşsizlik oranı bu yıl için yuüzde 12,6 öngörülürken, 2022'de yüzde 12, 2023'te ise yüzde 11,4'e inmesi bekleniyor.

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