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Türkiye ''21 gün tam kapanmaya'' doğru

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Koronavirüs vakalarındaki artış hızı endişe yaratırken Ramazan'da ülke genelinde tam kapanmaya gidileceği iddiası bir anda gündem yarattı.
Türkiye ''21 gün tam kapanmaya'' doğru

Türkiye'de koronavirüs vakaları endişe yaratıyor. Son açıklanan tabloda vaka sayısı 28 bin 731 olurken 157 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın başlıca nedeni olarak mutant virüs gösterilirken, normalleşmeyle birlikte vatandaşların kurallara uymadığı gözlemleniyor.

Son yaşanan gelişmelerle birlikte 'tam kapanma' önerileri iyiden iyiye konuşulmaya başlanırken, bugün ortaya atılan iddia ise gündem yarattı.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın"Ramazan'da 'tam kapanmaya doğru" yazısı Ankara kulislerini hareketlendirirken Haber Global ekranlarında da söz konusu iddia masaya yatırıldı.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA MI OLACAK?

Şardan, söz konusu yazısında Ramazan'da 2-3 haftalık bir tam kapanma olacağı konusunun Ankara'da konuşulduğunu iddia etti.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN YENİ FORMÜL

Şardan, ayrıca vakalardaki artışın kontrol edilememesi durumunda Ramazan Bayramı için de bir formül düşünüldüğü aktarıldı.

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