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Türkiye 3. sondaj gemisini almaya hazırlanıyor: “Yeni kuyular açılacak”

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Türkiye, Doğu Akdeniz’de Libya mutabakatının ardından sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmaya hazırlanıyor. Fatih ve Yavuz’un ardından 3. sondaj gemisi arayışı da hız kazandı.
Türkiye 3. sondaj gemisini almaya hazırlanıyor: “Yeni kuyular açılacak”

Türkiye, Doğu Akdeniz’de Libya mutabakatının ardından sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmaya hazırlanıyor.

Geminin teminine ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği öğrenilirken, alternatifler arasında Fatih ve Yavuz platformlarının satın alındığı Norveçli firmalar başı çekiyor. Üçüncü sondaj platformunun da faaliyete geçirilmesiyle birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın, Doğu Akdeniz’de KKTC’den yetki aldığı ruhsat sahaları ve Türk deniz yetki alanlarında faaliyet yürüten sondaj gemisi mevcudu üçe, Barbaros ve Oruç Reis araştırma gemileriyle birlikte sayı beşe ulaşacak.

5 YENİ KUYU AÇILACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde şunları kaydetti: “Ülkemize ve Avrupa’ya doğal gaz arz edecek Türk Akım projesinin de inşaat ve imalatı tamamlanmıştır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine devam etmektedir. Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz.”

 

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