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Türkiye, 5 yıl aradan sonra AB'nin dış politika stratejisinin tartışıldığı Gymnich'e davet edildi; Bakan Fidan, Brüksel'e gidecek

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Ankara, Brüksel'in çağrısını olumlu karşılarken daveti AB'nin diyalog arayışı olarak değerlendiriyor
Türkiye, 5 yıl aradan sonra AB'nin dış politika stratejisinin tartışıldığı Gymnich'e davet edildi; Bakan Fidan, Brüksel'e gidecek

Türkiye, 5 yıl aradan sonra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dış politika stratejilerinin tartışıldığı gayri resmi toplantısı Gymnich’e davet edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 29 Ağustos’ta Gymnich kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelere katılmak üzere Brüksel’e gitmesi bekleniyor.

Ankara, 5 yıl aranın ardından gelen daveti olumlu karşılarken; Brüksel’in davetini AB’nin diyalog arayışı olarak değerlendiriyor.

Gymnich Dışişleri Bakanları toplantıları, AB'nin dış politika ve güvenlik stratejilerinin koordinasyonunu sağlayarak üye ülkeler arasında ortak görüş ve strateji geliştirilmesine yardımcı oluyor. Platform, AB'nin ortak dış politika hedeflerini belirlemek ve uygulamak için kritik olarak görülüyor. 

Ankara, Brüksel'in çağrısından memnun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 29 Ağustosta ’ki Gymnich toplantısına katılmasının ön görüldüğünü duyuran Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli“Bu daveti olumlu karşılıyoruz. AB’nin bir diyalog arayışı olarak değerlendiriyoruz. Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz. Bu davet, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına da işarettir” dedi.

Beklenti ne?

Bu olumlu yaklaşımın Gymnich Toplantıları ile sınırlı kalmaması gerektiğini de söyleyen Keçeli, “İlişkilerde mesafe alınması için AB ile her alandaki işbirliği ve diyaloğumuzun sürekli ve sistemli bir zemine oturması ve sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi esastır" dedi ve şöyle devam etti:

"Ülkemizin katılım sürecinin canlandırılması başta olmak üzere, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelere ivedilikle başlanması, vize serbestisi süreci, yapısal diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve özellikle siyasi, ekonomi, ulaştırma ve enerji gibi yakın işbirliği gerektiren alanlarda yüksek düzeyli diyalogların yeniden işlevsel hale getirilmesi gibi başlıca konularda somut adımlar atılması gerekmektedir”

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