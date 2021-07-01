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Türkiye, 6 Ülkeye Uçuşları Durdurdu

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Türkiye İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşme öncesinde ”Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge yayımladı…
Türkiye, 6 Ülkeye Uçuşları Durdurdu

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşme öncesinde ”Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge yayımladı…

Genelgede, yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği süreçte Türkiye Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda aldığı tedbirleri sıraladı…

Buna göre; Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan Türkiye’ye uçuşlar; yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu…

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan Türkiye’ye giden kişilerden ise 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek…

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