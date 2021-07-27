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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de İtalya'ya mağlup oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Japonya'daki Ariake Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setine İtalya, üstünlükle başladı. Setin sonraki bölümünde milliler, farkı kapattı ve skoru 22-21'e kadar getirdi. Ancak İtalya üstünlüğünü korumayı başardı ve ilk seti 25-22 kazandı.

Karşılaşmanın ikinci seti, büyük çekişmeye sahne oldu. Millilerimiz, son anlarını çok iyi oynadığı seti 25-23 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette ise Filenin Sultanları, rakibine direnemedi. Özellikle Egonu ile etkili olan İtalya, seti 25-20 kazanarak dördüncü sete 2-1 önde girdi.

Son sette ise etkili bir oyun ortaya koyamayan sporcularımız, seti 25-15, maçı ise 3-1'lik skorla kaybetti.

Millilerimiz, olimpiyatlardaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, İtalya ile son olarak FIVB Uluslar Ligi'nde karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti.

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