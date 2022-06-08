Türkiye A Milli Takımı Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Ay-yıldızlı ekibin ilk yarısını da 2-0 önde kapattığı mücadelede golleri Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi.
Gruptaki ikinci maçını da kazanan Türkiye 6 puanla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı.
Grubun diğer maçında ise Lüksemburg deplasmanda Faroe Adaları'nı 1-0 yendi. Lüksemburg 6 puan ve averajla Türkiye'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı konuk edecek.
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