  • BIST 2.654,37
  • Altın 964.455
  • Dolar 17.1553
  • Euro 18.4221
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASınavlar hayatın sonu değil!

Türkiye A Milli Takımı Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü

» »
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü.
Türkiye A Milli Takımı Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Ay-yıldızlı ekibin ilk yarısını da 2-0 önde kapattığı mücadelede golleri Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi.

Gruptaki ikinci maçını da kazanan Türkiye 6 puanla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında ise Lüksemburg deplasmanda Faroe Adaları'nı 1-0 yendi. Lüksemburg 6 puan ve averajla Türkiye'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı konuk edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milan 1,2 milyar euro karşılığında satıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 17:11
  • 3.Erhun Erkmen Masterler anı futbol turnuvası tamamlandı01 Haziran 2022 Çarşamba 16:21
  • Burak Alsan: Altyapısından yetiştiğim kulüpte başarıya ulaşmak tarif edilemez bir duygu01 Haziran 2022 Çarşamba 11:33
  • Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor31 Mayıs 2022 Salı 21:36
  • Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendiriyor31 Mayıs 2022 Salı 17:40
  • Omaç Başat anıldı30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:51
  • Katar 2022 Dünya Kupası öncesi, turnuvanın yüzü olan David Beckham’ın sözleri gündem oldu29 Mayıs 2022 Pazar 16:45
  • Beşiktaş’ta seçim günü29 Mayıs 2022 Pazar 14:24
  • Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!29 Mayıs 2022 Pazar 12:24
  • Mağusa Futbol Masterleri İzmir'de27 Mayıs 2022 Cuma 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti