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Türkiye-AB ilişkileri Rum basınında geniş yer buldu

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Türkiye-AB ilişkileri Rum basınında geniş yer buldu
“Komisyon, müzakerelerin hemen dondurulmasını yeniden gündeme getiren avrupa parlamentosu’na (AP) hayır dedi”

Türkiye-AB ilişkilerinde, özellikle Türkiye hükümeti yetkililerinin Nisan ayında gerçekleşecek anayasa referandumu için Avrupa’da propaganda yapmak istemesi ve bazı ülkelerin buna engel olmasıyla ortaya çıkan diplomatik kriz sonrası meydana gelen sıkıntı bugünkü Rum gazetelerinde yankı buldu.

Fileleftheros gazetesi, “AB: Erdoğan İçin Hiçbir Netice Yok… Komisyon, Müzakerelerin Hemen Dondurulmasını Yeniden Gündeme Getiren Avrupa Parlamentosu’na (AP) Hayır Dedi” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’nin AB ile olan müzakerelerinin hemen dondurulması konusunu yeniden gündeme getiren AP Milletvekillerine ikinci kez “hayır” yanıtı verdiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum AP Milletvekillerinden Lefteris Hristoforu, Takis Hacıyeorgiu, Eleni Theoharus ve Kostas Mavridis, Türkiye’nin AB karşısındaki yükümlülüklerine dair açıklamalarda bulundu.

Hristoforu, Türkiye’nin yalnızca kendi içinde değil, “Kıbrıs’taki insan haklarını da” ihlal etmeye devam ettiğini iddia ederek, AB’nin Türkiye’yi hem aday ülke olup, hem de AB üyesi bir ülkede insan haklarını ihlal etmeye devam eden bir ülke olamayacağı konusunda ikna etmesi gerektiğini söyledi.

Hacıyeorgiu ise Türkiye’de ihlal edilmemiş herhangi bir insan hakkı kalıp kalmadığı ve AB’nin Türkiye karşısında izlediği politikanın ne kadar yararlı olduğu sorularını yöneltti.

Theoharus ve Mavridis’in de, Türkiye’ye verilen AB’ye üyelik öncesi yardımların kesilmesi gerektiğini iddia edere, “Kıbrıs’taki AB topraklarında yasadışı işgal suçunun devam etmesine” ve “18 Kürt köyününTürkiye tarafından abluka altına alınmasına” rağmen, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile Gümrük Birliği’ni yükseltmeyi arzuladığını iddia etti.

Haber, diğer gazetelerde de şu başlıklarla yansıtıldı:

Simerini gazetesi, “Türkiye ile AB Arasında Bilek Güreşi – Brüksel’in Ankara’ya Olan Tahammülü Azalıyor”; Alithia gazetesi: “Brüksel Ankara’ya Karşı Kontratakta”.

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